車用產品需求穩定，降低了缺料對公司營運的衝擊，PCBA廠精星(8183)第3季合併營收為10.47億元，季增8.9%，儘管電子產業供應鏈終端需求雜音不少，且長短料問題未解，台灣精星今年獲利可望創下掛牌新高，今天股價以漲停板作收。

儘管今年全球車市受IC元件供料影響不小，受惠於電動車銷售進入高成長期，且今年上半年工控產品需求強勁，精星前3季業績表現出色，上半年稅後盈餘為1.93億元，年增2.04倍，每股盈餘為1.61元；公司自結第3季合併營收為10.47億元，季增8.9%，累計前3季合併營收為31.17億元，年增60.42%。

台灣精星車用產品中，以新能源車電池管理系統、電機及電控相關PCBA為主，其中電池管理系統客戶涵蓋寧德時代等，佔車用產品比重約50%，佔公司整體營收比重約40%，其餘產品則為車用儀表控制板、TPMS及雷達等。

精星表示，目前車用訂單穩定，且公司生產未受大陸供電不穩定影響，雖然長短料問題未解，全年業績可望創下掛牌新高。