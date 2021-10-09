臉書部分用戶登入服務又出現問題 05:282021/10/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臉書（Facebook）今天指出，部分用戶登入服務又出現問題。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼數天前大規模當機後，臉書（Facebook）今天指出，部分用戶登入服務又出現問題。 臉書發言人告訴法新社：「我們知道一些民眾和企業使用臉書產品服務時出現困難。」 他說：「我們正努力盡快讓服務恢復正常，並對造成大家任何不便致歉。」（譯者：徐睿承）1101009 強化資安、個資保護 LINE Bank拿下雙認證 陳柏惟涉賭博案綠委消失未留言加油 改在這個地方出現 #臉書 #服務 #出現 #用戶 #登入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 23歲網美和男友下廚遭熱油噴到半臉毀容 被分手心痛復健惹哭眾人 17:202021/10/08 娛樂 花旗數位平台 滿足行動化世代 04:102021/10/08 產業特刊 金門縣府助鄉親 解凍廈門銀行帳戶 04:102021/10/08 焦點新聞 蔡詩萍給父親的懺情書──寫《我父親》見證「我們」的大時代 04:102021/10/08 藝文副刊 LINE祭「振興熱起來」企劃 攜手金門、高雄、桃園推熱點振興優惠 10:012021/10/08 生活 國壽雙軌制數位轉型 3金最大贏家 04:102021/10/08 產業特刊 谷歌推新功能 對抗氣候變遷 04:102021/10/08 全球財經 合庫資安艦隊 全方位提升數位金融服務 04:102021/10/08 產業特刊 達人神製「好食券地圖」 可用店家、支付方式一次掌握 09:262021/10/08 生活 中信證 數位金融獎摘雙冠 04:102021/10/08 產業特刊 博恩昔痛哭罵老K 24小時前5字疑暗示「龍龍有問題」 11:142021/10/08 娛樂 科技熱門新聞 臉書部分用戶登入服務又出現問題 - 科技 - 中央社 神舟十三號「星海征途」 要衝了 女太空人面臨嚴峻挑戰 - 科技 好可怕...「史上最大顆彗星」逼近地球 最快10年就要到了 - 科技 電腦硬體 -科技 高雄國賓入住優惠 5,000送5,000 - 產業．科技 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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