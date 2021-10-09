繼數天前大規模當機後，臉書（Facebook）今天指出，部分用戶登入服務又出現問題。

臉書發言人告訴法新社：「我們知道一些民眾和企業使用臉書產品服務時出現困難。」

他說：「我們正努力盡快讓服務恢復正常，並對造成大家任何不便致歉。」（譯者：徐睿承）1101009

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