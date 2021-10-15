莊人祥說明，由於已滿12歲的小六學生並無在校園接種，可自行預約，不需要比照國高中學生提供家長同意書。(指揮中心提供)

BNT疫苗陸續開打，有部分小學六年級學生已滿12歲，可自行至疫苗平台預約。但近來有家長反映，特別請假陪孩子去打疫苗，但卻因為沒有家長同意書，竟然得跑回家自行列印再返回診所，白跑一趟。對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，小六生確實沒有此張家長同意書，請家長在一般的接種意願書上代孩子簽名即可。

目前國高中學生已陸續安排校園接種BNT，如果當天未接種的學生，則可攜帶學校發的家長同意書自行在醫療院所施打。但已滿12歲的小六學生並無統一安排校園接種，需要先至疫苗平台預約後，由家長自行帶到醫療院所施打。

莊人祥說明，由於已滿12歲的小六學生並無在校園接種，可自行預約，醫療院所只要收到預約資料就可以施打，不需要比照國高中學生提供家長同意書。至於有診所要求上網列印家長同意書，他表示「可能是診所不知道」，只要請家長帶孩子前往醫療院所時，在一般民眾版的接種意願書上簽名即可，不需額外列印學生版的家長同意書。