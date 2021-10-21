嘉義縣教育展望協會與嘉義諸羅繩隊合作，將反毒拒毒設計為闖關遊戲，並結合繩結探索教育供師生體驗。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣教育展望協會與嘉義諸羅繩隊合作，將反毒拒毒設計為闖關遊戲，並結合繩結探索教育供師生體驗。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣教育展望協會與嘉義諸羅繩隊合作，將反毒拒毒設計為闖關遊戲，並結合繩結探索教育供師生體驗。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣教育展望協會與嘉義諸羅繩隊合作，將反毒拒毒設計為闖關遊戲，並結合繩結探索教育供師生體驗。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣教育展望協會「2021校園探索，反毒暨繩結闖關教育列車」今開抵鹿草國小，全校一至六年級143名學生，以學校為操作場域，一口氣體驗垂降、滑降、走繩、樹攀等4個探索關卡，大呼刺激又有趣。

有別一般反毒制式宣導活動，嘉義縣教育展望協會與嘉義諸羅繩隊合作，將反毒拒毒設計為闖關遊戲，結合繩結探索教育，讓學童在教練、老師、志工協助下，安全完成闖關，既超越心理障礙、挑戰自我極限，也盼藉此建立學童自信，能勇敢向毒品說不！

鹿草國小校長葉炳成肯定這是一次難得的校園探索體驗課，除感謝主辦單位的用心，也獲得校友會、家長會、志工團和嘉義市青少年發展協會的支持，經過一整天的活動，學生展現勇於嘗試、超越自我的勇氣，在國小階段留下難忘的體驗。

鹿草國小校友會理事長陳金樹表示，校園探索配合反毒宣導教育，是很特別的活動，除讓師生親身體驗操作，家長也入校與孩子一同參與，相信戶外探索活動，將成為新課綱的教學模式，不再只是死板板的書本學習。