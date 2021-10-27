樂觀迎接疫後旅遊潮，星宇航空新版官網將於11月1日上午08：00正式上線，全新官網主視覺以暖色系定調，版面根據使用者體驗(User Experience)為設計考量，打造貼心的使用者介面(User Interface)，並導入RWD(Responsive Web Design)響應式網頁設計，各項電子設備都可享有最佳視覺體驗，另也遵循美國運輸部(DOT)建置無障礙網頁環境，提供各障別之身心障礙旅客最友善便利的線上服務。

星宇航空證實，為因應未來開闢美國航線，官網使用介面依據W3C (World Wide Web Consortium)協會制定之WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 無障礙網頁內容標準規範設計，如文字說明以不同字級呈現方便閱覽及查詢，網頁圖片設有音訊及文字描述等，另還可透過官網中的「行程管理」線上申請輪椅、視障及聽障等特殊協助，讓身心障礙旅客也能享有最友善的線上服務環境。

星宇航空為打造兼具美感及功能性的全新官網，耗時近兩年的準備及開發，期間經歷多次討論及調整，並邀請星宇全體同仁進行實測及提供建議，以最貼近使用者邏輯之角度優化使用介面，首頁規劃七大服務主題供快速查詢，提供機票訂購、航班動態、線上報到、預選機上餐點及座位、預購額外行李等服務。還可將預訂行程加入個人Google行事曆中方便查詢。

官網多項全新功能也正式上線，如COSMILE會員可利用哩程數折抵支付機票票款或購買免稅商品、線上支付工具新增LINE Pay選項 （僅適用台灣出發之行程且綁定台灣發行之信用卡）、透過官網或STARLUX App購買機票，可於線上申請退票及手續費收據，行前準備線上一「站」式快速完成。

隨著全新官網2.0上線，STARLUX App也全面改版升級，凡開啟App並登入COSMILE會員或以訪客身份點選加入行程，首頁即會顯示近期預訂之航班行程，並將貼心提醒預選座位、機上餐點及線上報到等。星宇航空表示：透過全新官網上線積極準備疫後旅遊復甦潮，提供旅客更臻精緻及便利的數位服務，歡迎旅客多加利用。未來仍會積極加強各項功能，持續優化旅客的整體數位體驗！