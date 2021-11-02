疫情降溫，台北市趁機推出「台北購起來」活動，鼓勵全民來台北消費，即日起至明年2月15日，只要單筆消費金額滿200元，登錄發票或收據，有機會抽中百萬高級電動汽車、返現百倍購物金、家電等總價值超過3000萬元的多項好禮。

柯文哲今宣布「台北購起來」開跑，他指出，下半年疫情趨緩，台北商圈約有80場活動，要帶動人潮與金流，民眾只要在北市消費超過200元，就可以日日抽、周周抽、月月抽，還有萬華加碼抽，同時會拜託議會盡快通過「熊好券」。

北市商業處商業輔導科長韓光蓉表示，消費滿200元可至活動官網登錄，獲得1次抽獎機會，到1000家特約商店消費，可得到2次抽獎機會，單比消費最多獲得100次抽獎機會。

她說，好禮包括日日抽iPhone13，周周抽「返現100倍」郵政禮券及商圈特色好禮，月月抽電動汽機車、金元寶、小家電。

商業處提醒，民眾若不想逐一輸入發票或收據，也可至官網加入會員後並勾選「同意串接雲端發票」，後續系統會將發票自動匯入參加抽獎，為鼓勵民眾使用雲端發票登錄，即日起至11月5日期間，至活動官網登錄一筆消費滿200元以上的雲端發票，就有機會抽到MacBook Pro，更多活動訊息可至「台北市商業處-我是商Ya人」臉書粉絲團或活動官網（https：／／2021shopping.taipei／）查詢。