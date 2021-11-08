高市議員蔡金晏今天質詢商圈夜市券發放狀況，卻造成亂象。（柯宗緯攝）

高市議員蔡金晏今天質詢商圈夜市券發放狀況，卻造成亂象。（柯宗緯攝）

高市府搶攻振興五倍券商機，推出200元振興券可換400元商圈夜市券，第1波10萬份已經換罄。高市議員蔡金晏今（8）日在議會總質詢指出，排隊造成一堆亂象，他先前提醒過市府團隊，但副市長史哲卻搪塞應付他，因此必須先請他離開議事廳。這也是史哲近期第3度被議員請出場，他今離場前尷尬鞠躬離去。

蔡金晏表示，大連街排隊領取商圈夜市券造成亂象，原本美意鼓勵大家出來消費，最後卻讓市民大排長龍，甚至領不到券，還影響攤商作業狀況，市府有沒有責任？民眾還感嘆「簡直在糟蹋人」。經發局長廖泰翔答詢時回應，將持續檢討，滾動式改善。

蔡金晏繼續提到，日前曾當面向市長陳其邁建言此事，市長指示由副市長史哲答覆。蔡直說，那天跟史副說，在百貨消費5000元振興券可換1000元高雄券、餐廳則是1000元振興券可換200元高雄券，比例為5：1，但振興券200元卻可換400元商圈夜市券，比例是1：2。

蔡金晏說，當時在提醒市府，「這樣的狀況，換作是我也會想衝去換」，然而他問史哲會換幾份？會不會有不公平狀況？然而，史哲卻理直氣壯跟他說「這個就跟中央好食券一樣」，連討論空間都沒有。

蔡金晏感嘆說，議會所有議員反映的很多都是地方的意見，也希望市府從善如流，但如果這樣的態度，「反正我說我的，你做你的」，那他在議事廳向史哲質詢也是浪費時間，他聽我質詢也是浪費時間，因此請史副先出去，「我不浪費你的時間，去外面喝咖啡，下一節再進來」。

除了今天史哲被「請出」議場外，9月30日他也被無黨籍團結聯盟黨團及國民黨議員邱于軒質詢時請出，一天之內兩度被要求離開議事廳，未料今早才剛開議，首位進行總質詢的議員蔡金晏又請他離場。