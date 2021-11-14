新北市里鄰志工聯誼每人每年有3840元的活動經費，今年因受限疫情無法執行，市府改發2萬5千多份新北加倍券，要求志工們在3天內用完且需繳回消費明細核銷，部分志工認為不合理，向新北市議員鄭宇恩投訴，民政局表示，發放加倍券屬聯誼活動公務預算，必須符合相關規範。

新北市里鄰志工聯誼活動，每人每年編列3840元經費，提供里長、鄰長、巡守隊辦理研習、參訪活動。往年，大多會以參訪等形式完成聯誼，然而今年受疫情影響，團體旅遊限制多，新北市府因而改成每人發放3000元新北加倍券，盼促進新北經濟。

新北市議員鄭宇恩接獲陳情表示，她接獲許多志工反映，抱怨3000元的新北加倍券必須在拿到後的3天內用完，用不完還要繳回，還須繳交自己的消費明細。

鄭宇恩說，志工們大多平日要上班，要在限制3天內花完加倍券難免強人所難，此外，日常消費明細屬於個人隱私若無法繳交明細，形同讓里長或里幹事偽造文書，造成行政負擔。

民政局回應，今年改發新北加倍券是運用公務預算，因此使用細節仍須符合規範，限期3天內繳交消費明細是希望確保能振興新北在地經濟，也確保未花完的款項能如實繳回；市場處補充，里鄰志工聯誼活動方案，共發出2萬5679份的三千元新北加倍券，預計15日起分3梯次發放。