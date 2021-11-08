新北配合中央振興五倍券加碼推出限量31萬份「新北加倍券」，今公布登錄中獎名單，新北觀旅局再加碼，推出「新北振興－旅宿業加碼抽」活動，民眾只要在配合「新北加倍券」的旅宿業消費單筆消費滿300元，上網登錄資料就有機會抽中Gogoro電動機車、iPhone 13、健身環大冒險組等獎。

觀旅局長蔣志薇表示，11月8日至明年1月7日活動期間，民眾只要去配合「新北加倍券」的200多家旅館、民宿、溫泉及觀光遊樂業者，或今年獲獎的新北市優良旅館消費，無論是住宿、餐飲、休息或泡湯，只要憑單筆消費滿300元的發票或收據，不限支付方式，至活動表單登錄就有機會抽中電動機車、iPhone13、健身環等好禮。

觀旅局指出，延續中央振興五倍券及新北加倍券的熱潮，新北市旅宿、溫泉及觀光遊樂業等業者也紛紛祭出一系列住宿買一送一、房型升等、住房優惠折扣、餐飲贈送、樂園消費折扣等，就是要讓民眾手中的振興券，價值更加倍！「加碼抽」發票登錄活動表單：https：／／reurl.cc／43LoxK