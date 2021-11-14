「濃濃青銀樂團」由地方耆老、社區媽媽女力、青年及學生組成。（張毓翎攝）

台南市柳營區14日舉辦社造成果發表會，現場熱鬧滾滾。（張毓翎攝）

台南市柳營區14日舉辦社造成果發表會，其中返鄉創業青年王筱婕，邀集地方耆老、社區媽媽女力、青年及學生組成「濃濃青銀樂團」，運用三弦、殼仔弦、二胡、太鼓等樂器，將柳營地區的傳統技藝「車鼓陣」，用時下年輕人的音樂語彙與在地傳統樂器融合演出，表達對故鄉的情感。

原本在高雄從事飯店業工作的王筱婕，3年前返回故鄉柳營，將爺爺留下來的廢棄豬舍經美化修復，改造成嶄新空間「農農聚場」，除了販售咖啡等飲品點心，也作為在地青農聚會及創業的基地，去年12月底開幕。

王筱婕說，「農農聚場」以一個空間為主軸，創造人相聚的機會，產出不同可能性，聚集不同族群的朋友，現在漸漸開始協助在地跟她一樣的返鄉青年，開辦活動課程，像今年11、12月連開2場工作坊，內容包含手工刺繡、竹編，明年還會與更多夥伴合作開課。

柳營區長年推動社區營造，尤其以社區劇場為其特色，到了歲末年終，各社造社區會演出新劇碼，呈現地方人文故事。「農農聚場」這次推出地方耆老、青年和青少年組成的「濃濃青銀樂團」，在今天社造成果發表上，以三弦、二胡、太鼓等樂器，將現代與傳統音樂結合，詮釋音樂性雜技「車鼓陣」，令人耳目一新。

王筱婕說，「濃濃青銀樂團」僅成立3個月，今天的演出是他們處女秀，很感謝柳營國中願意免費租借太鼓，讓他們能表演、練習，也要謝謝自做自售創意設計公司認同他們的理念，提供他們這次表演團服，衣服上「簡單」2字，代表希望保有赤子之心，用簡單的生活態度享受人生。