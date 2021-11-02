搶攻「雙11」消費商機，台北西門町意舍酒店推出三大優惠：

1.官網預訂『雙11快閃住宿優惠』，1111元起就能入住再送一客早餐。

2.享用假日早午餐自助吧，無限量供應的現切爐烤牛排、新鮮生魚片等數十道精緻料理，雙人成1111元起就能吃到飽。

3.「雙人鐵板牛排分享餐」期間優惠1111元起，可大啖柔嫩多汁的鐵板澳洲安格斯霜降牛排及招牌底特律方形披薩。優惠自即日起至11月11日止，使用期限至2021年11月30日止。

台北西門町意舍酒店活動期間預訂smart客房或是中房，只要1111元起，即可免費享用一客吃到飽早餐， 加購第二人住宿含早餐只要再加399元；適逢周末更可加價499元，將早餐升級為自助式周末早午餐，加購第二人享用週末早午餐只要599元，讓美好的假期睡到飽、吃到飽。

台北西門町意舍酒店深受許多親子客層歡迎的吃吧餐廳假日限定早午餐吃到飽，一人原價690元起，雙11優惠期間雙人成行1111元，6-12歲兒童每人290元，5歲以下幼童免費，可享用豐富的自助吧台，有爐烤美國肋眼現切牛排、海鮮吧生魚片、現煮麵台、底特律方形披薩、冰淇淋、甜點吧檯、現榨果汁等等吃吧餐廳多道美味餐點。

吃吧餐廳的「雙人鐵板牛排分享餐」以8oz的鐵板澳洲安格斯霜降牛排為主打，套餐內容含前菜、披薩、甜點及飲料，雙11優惠價1111元。微涼的天氣大嗑熱呼呼的鐵板牛排，正是時候。

台北西門町意舍酒店位在西門町的心臟地帶，鄰近西門町捷運站6號出口、電影街、唐吉訶德西門町及各式流行商店，步行之內皆可抵達。酒店內工業風的設計，加入西門町創意街頭元素，打造出時髦好玩的氛圍，是城市旅行的住宿及用餐首選。