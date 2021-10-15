第11輪BNT疫苗今開打，施打對象包含12歲至22歲的青少年，其中，10月15日年滿12歲就可施打，部分為國小6年級的學童，由於占少數人次，因此必須上1922平台預約，自行到醫療院所施打。不過，有診所指出，家長必須帶著接種同意書到現場，才會幫忙施打，但對於政策仍不是很了解。

年滿12歲的國小生必須自行到1922平台預約，卻有家長在平台上約好時間到現場後才發現，要帶「意願書」，詢問診所是否有意願書能簽署，才知道必須上網列印，只好返家再把同意書印下來，到診所施打，為了打個疫苗花了好長的時間。

家長抱怨指出，國小的部分沒辦法在學校施打已經很麻煩，還特別請了疫苗接種陪同假，由於滿12歲仍屬少數人，學校沒有特別提醒，到現場以為會有意願書能簽署，在院方告知下才知道要上網列印。

北市教育局表示，今天施打的部分包括12至17歲的國小至高中學生，有些學生是在校園施打，但若施打當天不舒服或請假沒到場，就可透過1922平台預約；另外是年滿12歲的國小生，可以自行到1922預約，但父母必須幫小朋友簽同意書，並帶著同意書和健保卡到預約時間地點，至於同意書的部分，有給學校範本，但學校不一定會發放，家長也可以到衛福部的網站列印。

北市衛生局表示，由於到醫療院所施打BNT疫苗的年齡層不依，不是只有12至17歲的學童而已，不會特別準備意願書，家長要上網列印或由學校發放意願書。

南門國小學務主任林麗珠表示，本校有13位年滿12歲的學生，統計後有7位有施打意願，並由健康中心發放施打意願書和接種小叮嚀給家長，讓學生自行到醫院施打。