資深藝人曹西平，有話直說不做作的性格，讓他圈了一票死忠粉絲，私下行為相當親民的他，不時收到粉絲贈送的小禮物，不過他透露會請粉絲送之前附上切結書，證明是心甘情願送的，以防哪天沒時間理睬對方，就會遭到惡意留言攻擊。

曹西平表示一路走來，身邊不斷出現幫助他的友人們，內心可說是感激不盡，不過對於粉絲常破費送他禮物，坦言收到都有罪惡感，更要求粉絲若堅持要送禮物，一定要附上切結書，證明自己是「心甘情願」送的，主要是避免有天疏於聯繫後，恐怕會遭對方惡意留言攻擊，甚至表示曾有人不斷私訊其他粉絲惡意誹謗，甚至將他批評的一文不值，接著喊話：「不要帶著情感帶著情緒買禮物送我，這個壓力太大了，真的超恐怖」。

對此，網友紛紛留言：「送東西是歡喜甘願的，如果接受禮物還要讓對方言語霸凌，那真的不需要這種粉絲」、「情緒勒索真的很可怕！告誡自己不要成為這樣的人」、「話可以暖心，為什麼要殺人於無形、血濺滿身呢」、「真有這種事，真恐怖，難怪曹大哥會有陰影、「又不是送豪宅帝寶，應該都只是送小東西，這樣也需要情緒勒索」。

曹西平日前在臉書發文表示只想過好每天的生活，卻無止盡被酸民騷擾，無奈感嘆：「我的一生已經坎坷無比了，還有什麼比這個還要慘」，但不忘反擊酸民：「你們就盡量，每天不嫌累不嫌煩，時間很多就盡量，我依然往前走下去」。