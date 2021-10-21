沈玉琳和Melody主持的TVBS《11點熱吵店》21日舉行周年慶暨升級旗艦店記者會，沈玉琳表示電視台願意支持一個節目就非常感動，所以不會漲價，「永遠不要跟提拔你的人談酬勞，你現在此時此，你問我1集多少錢，我也不記得，因為我別的地方賺太多了。」被問會打折嗎？他笑說那也太矯情了。

他往年動輒3、50場尾牙活動找上門，去年因疫情表定的30場全部取消，最近疫情趨緩，目前談定有10場，認為景氣有回春跡象。對於活動價碼，沈玉琳開玩笑說：「藝人跟股票一樣，我們今年又更紅了嘛，應該要再漲價但沒有。」原因是決定與企業共體時艱不漲價。

沈玉琳和Melody主持《11點熱吵店》滿1年。(粘耿豪攝）

他疫情期間，收入不減反增，今年5月三級警戒期間，他的節目、活動停擺，原本覺得在家休息好幸福，終於能好好充電，還說第4天晚上，半夜作夢夢到龍蝦在咬他，結果隔天早上就遇到打籃球的林群峰，對方跟他說在跟海鮮業者合作，他想丟丟妹跟白姑娘海鮮賣得嚇嚇叫，心想疫情期間可以培養另一個專長。

沈玉琳和Melody主持的《11點熱吵店》今天舉行周年慶暨升級旗艦店記者會。(粘耿豪攝）

他與海鮮業者接洽後隔1周，第1檔營業額就達180幾萬，自豪說：「我發現我就是那塊料，業者也沒料到我能有這麼好的業績，所以給我的抽成比例非常高，大概5成以上，所以平均一檔賺30-50萬，這價錢要主持2場活動才有。」他也因為賣了海鮮，各式各樣產品接踵而來，直呼「靠粉絲頁直播發大財」，透露3個月吸金上千萬。

而沈玉琳和Melody主持的《11點熱吵店》開播1年，節目Youtube頻道及FB創下3億的觀看次，擁有30萬訂閱，Youtube頻道9月突破700萬，成為台灣談話型節目YT頻道第一名。其中節目的首集播出「薔薔一句話惹怒徐乃麟」在facebook創下400萬的觀看次數。