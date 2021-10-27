近年受到新冠肺炎疫情衝擊，讓剛畢業的社會新鮮人在求職路上，面臨許多挑戰，也讓有意願轉換跑道之求職者遇上嚴峻考驗。因應數位金融日新月異的成長趨勢，具百年歷史的華南銀行在資訊人才招募上，特以強化攬才、育才、留才三大面向，積極培育並發展多元職涯願景。即日起，擴大招募以下四個職缺─專案管理人員、Java程式設計人員、APP程式設計人員及資訊系統整合架構師。

根據「iThome 2021 CIO大調查」發現：「新冠肺炎疫情發生後，近七成企業執行長比過去更在意IT人才，金融業更高達八成六，甚至比科技業高出十個百分點」。

因此，華南銀行強化招募與培育資訊人才的作為是符合趨勢的策略。華南銀行資訊科技管理群細分為負責維護系統運作的「資訊作業服務部」、監控系統安全的「資訊安全部」、及與業務單位攜手開發系統的「資訊規劃開發部」等三個部門，加入華南銀行的IT人才可以依需求或意願培養專業技能，不論是建置後勤系統，或經手前台銀行端業務，逐步打穩基礎並可全程參與專案，提升溝通統籌力，拓展寬廣的職涯願景，成為面面俱到的關鍵人物。

值得一提的是，華南銀行破除以年資決定升遷的限制，晉升採取完善透明的積分制，除了重視同仁的工作績效外，也鼓勵考取PMP/SAS/MCSA等資訊人才需具備的國際證照，以快速累積積分並提高升等機會，朝具備最佳資訊技術與解決方案能力的「專業職主管」前進，或成為兼具專業技能、業務營運與人員管理能力的「管理職主管」，每次升等或升遷均可獲得專業加給，讓你的用心付出與薪資所得成正比。

華南銀行副總經理黃俊智表示，為了讓大家能更瞭解金融業資訊人才的工作樣貌，此次招募影片明確展現華南銀行資訊部門的工作內容、分工職掌、企業核心價值與理念，帶領求職者瞭解相關職位與職責。同時，在影片中也強調我們相當重視Mentor師徒制，針對新進人員均會安排資深前輩指導工作業務並傳承豐富經驗，此外，華南銀行也規劃完整的教育訓練，讓夥伴們參與各式實務課程，包含業務內部訓練及外部進修課程等，以提升IT人員專業技能。

華南銀行為吸引人才，留住人才，揭櫫以提供具市場競爭力的薪資福利條件，對具發展潛力之員工實施計畫性培育，及為員工擘劃職涯願景等面向，鼓勵主動、積極的年輕人加入華南銀行共同奮鬥發展。

日前，《富比士》公佈的2021年度全球最佳企業雇主榜單中，華南金控入選為臺灣唯一擠身全球最佳雇主之列的金融業者，作為華南金控最主要子公司的華南銀行，致力營造友善舒適的職場環境，為照護員工健康，疫情期間即制定並落實執行各項防疫措施，讓員工來行可安心辦公，並提供員工防疫照顧假及家庭照顧假，使有需求的同仁能無後顧之憂；員工平均年薪達18.8個月以上，每年年度調薪平均3％起；制定領先同業的優渥福利，新婚員工擁有14天婚假與3萬結婚津貼，及每胎10萬育兒補助等。

詳細招聘內容請上華南銀行官網、台灣金融研訓院徵試專區、104人力銀行或1111人力銀行查詢。