簡舒培逼覆誦蔡英文四個堅持！柯文哲爆氣怒吼「廢話不想唸」 反噹一句話秒讓她語塞

民進黨台北市議員簡舒培昨(20)日在市議會質詢時，要求台北市長柯文哲複誦總統蔡英文在國慶日演說提到的「四個堅持」，引發各界議論。資深媒體人黃暐瀚今(21日)在臉書指出，議員在議會可以自由決定自己的質詢時間，但議員不能「命令」官員，命令官員「給我念這個」、「給我做這個」，這是不行的，議員沒有這麼大。

黃暐瀚提到，議員在議會，詢問市長，應該著重市政議題，不是不能問政治，但要注意比重，也最好不要無限輪迴，議員可以自由決定自己的質詢時間，要認真準備，有問有答？還是要唱歌？要作秀？要拍桌？故意浪費時間？都是自己的選擇，民眾自然會以問政表現，來決定下次的投票行為，但議員不能「命令」官員，「議員沒有這麼大」。

黃暐瀚直言，可以理解議員可能很生氣，但命令市長「給我念」，不念還不給過關，這就有點變成「威權的形狀」了，且柯文哲其實沒有「不認同」四個堅持，就算柯文哲真的「不認同」好了，不行嗎？議員難道忘記了，蔡總統曾說，她當總統，台灣沒有人需要為自己的「認同」道歉？

最後，黃暐瀚指出，這次議員也許「關心則亂」，一直跳針要道歉，真是大可不必，下次記得，別再這樣了。