簡舒培逼覆誦蔡英文四個堅持！柯文哲爆氣怒吼「廢話不想唸」 反噹一句話秒讓她語塞

台北市長柯文哲昨(20日)在議會進行總預算報告，遭民進黨議員簡舒培要求重複總統蔡英文在國慶雙十大典時所說的「4個堅持」，柯爆氣反問「我不需要當小學生」，雙方爆發激烈口角。民眾黨發言人楊寶楨昨晚在臉書發文指出，民進黨知不知道，你們正在變成自己原本最討厭的樣子「威權統治」。

楊寶楨指出，簡舒培發言人這般樹立威權、反民主、反言論自由的做法，黨同伐異的鬥爭手段，時不時就硬要給對方貼上紅色標籤，民進黨帶頭做如此不良的示範，才應向全國人民道歉，民眾黨早已多次透過聲明、臉書發文強調認同蔡英文總統「4個堅持」，為何還要強迫特定對象在議會複誦才算認同？

楊寶楨質疑，難道蔡英文總統所提的「共識化分歧、團結守台灣」，就是用這種強迫手段、公審的方式來達成共識，再用網軍、媒體打壓異己來促成團結？且蔡英文在2016年當選總統時，曾表示「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉」，您說話算話嗎？

最後，楊寶楨直言，民進黨已經有「威權復辟」的症狀了，若態度再這樣囂張下去的話，強烈建議要不要考慮更改貴黨的名稱，「民主進步」這四個字顯得違和，聽來更是諷刺。對此，台北市府副發言人黃瀞瑩也現身留言表示，「原來自由民主是這樣的呀！（大誤）」。