今年東京奧運後，國內愈發重視體育產業。高雄銀行擬從每年盈餘提撥100萬到200萬元，以支持在地體育選手，未料當初提出此建言的民進黨高市議員黃文益嫌太少，今（27）日在議場直呼「晴天霹靂消息」、「這會讓人家笑啦」。

黃文益提到，今年8月多名選手在東京奧運表現亮眼奪牌感動國人，選手的辛苦被看見，於是向高雄銀行提出贊助要求，促高銀協助為高雄留下優秀選手並為國爭光。

他今天在財經部門質詢時，追蹤高銀擬定草案及贊助選手情形。他提議由高銀每年從盈餘約8億元中提撥贊助，並為高雄市留住選手計畫獲體壇好評且引頸期盼，如此不僅來日可以光耀高雄，也會是台灣之光。

高銀董事長董瑞斌答詢時指出，高銀規模不大，也肩負許多社會公益、福利事宜，經費無法跟大型行庫相比，大概每年擬提撥100萬到200萬元，至於是要採贊助1、20名選手營養費，或是每年提供2名退役選手到高銀服務的方式未定。

黃文益聽聞後直呼，這種額度一般企業就可提出，也與地方體育界期待落差很大，「這會讓人笑啦」、「根本留不住人才」，真是今天聽到「晴天霹靂壞消息」。他不滿意高銀擬定贊助金額及方式，與他當初要求比照合作金庫等公股銀行對選手的贊助模式有落差，力促高銀再檢討。