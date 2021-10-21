民進黨台北市議員簡舒培20日在台北市議會質詢時，要求台北市長柯文哲背誦蔡英文的「4個堅持」，柯P反問「我不需要當個小學生，讓妳老師來指導我要說什麼」。柯文哲妻子陳佩琪今天舉例表示，先生柯文哲搭公車去上班時，曾遇到有人拿「統獨」看板，疑要逼他表態，她認為，統獨是總統職權，有意見找總統就好。

陳佩琪21日在臉書貼文表示，先生柯文哲每天搭6點50分公車去上班，有次在公車上遇到有人手上拿著一塊「統獨」訴求的看板，應該是要市長按他的意思照板宣科，支持他的政治訴求吧。柯文哲不想理他，說最討厭人家逼他表態。他說民主國家每個人都可以表明自己的政治立場，但無權逼迫人家要表態，更無權要人家跟你一樣，後來她在臉書說軍事、外交、統獨是總統職權，有意見找總統就好；若要訴諸公投決定，找立委修法就好了，逼地方首長表態，是用錯方法、 找錯人了。

陳佩琪接著表示，不知為何地方議會質詢，也變成是表明自己統獨立場或宣揚蔡語錄的時間？民主國家還要人民背誦總統語錄？統獨議題變成地方議會的質詢主題？這跟市民福祉有關嗎？是選區選民要議員這樣的？

陳佩琪指出，跑到公車上逼人表態的人畢竟沒官職，行為就是一介酸民而已。但國家派駐在外的使節，拿的是國家俸祿，竟公然說看到國旗會讓他想吐，一個駐外大使做成像酸民一樣，真令人開了眼界。其實想做什麼，想改什麼，大可光明正大去做，完全執政了，這種議題不用靠臉書發聲，台灣已經沒有你們改不了的東西，做不到的事或辦不成的公投。