台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於23日投票。陳柏惟陣營將於22日舉辦「台灣民主轉骨湯音樂晚會」。宅神朱學恒表示，陳柏惟當天一定下跪；資深媒體人黃暐瀚卻認為不會。朱學恒斷言說，22日陳柏惟若下跪，黃暐瀚請他吃雞排。

黃暐瀚21日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中分析指出，台灣基進希望把事情鬧大，因為2022年會有雨後春筍般的議員群要出動。

黃暐瀚指出，這次陳柏惟罷免案，等於是所有人都被綁架一樣，總統蔡英文、副總統賴清德全部跑出來力挺，連民進黨立委許智傑也一度發起「高雄民代為城中城、及陳柏惟祈福」大會，算是全台灣獨派的表態大會。

朱學恒好奇問，陳柏惟會不會下跪？黃暐瀚回說：「不會，他下跪幹嘛？」「他會跟大家鞠躬90度，大概會超過10秒鐘沒有把頭抬起來，不會下跪。」朱學恒則斷言，「陳柏惟明天下跪，你欠我一塊雞排。」「個人覺得他一定會下跪。」黃暐瀚仍篤定說，「不會啊！」。朱學恒接著表示，再賭一個雞排，明天有下跪，黃暐瀚請我吃雞排。