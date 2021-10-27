台灣基進立委陳柏惟被罷免，台中市第2選區立委將補選。民進黨中執會今天通過補選徵召辦法，授權黨主席徵召，預計下周中執會確定人選。前民進黨立委林靜儀被視為熱門人選。對此，藥師林士峰感嘆：「台中第二選區也真可憐」。

台中市第二選區基進立委陳柏惟遭罷免後，中選會公告陳柏惟罷免案通過後3個月內完成補選。據了解，有總統資政、國策顧問及行政院顧問等7人聯名向民進黨主席蔡英文，共同推薦前立委林靜儀參選立委補選，盼蔡英文徵召林靜儀參戰。

藥師林士峰在臉書對林靜儀參戰發表看法，他指出，「台中第二選區也真可憐，走了一個草包立委，呼聲最高的政黨，竟然推薦一個很具有爭議性的人出馬角逐。」

林士峰表示，「光是2018年勞基法修惡，時任立委的林靜儀醫師出來反駁，要台灣勞工搞清楚狀況啊，就已經顯示，她不是ㄧ個能有同理心，體會民眾需求的民意代表。」

2018年勞基法修正草案三讀通過時，物理治療師林長楊在臉書貼出修法前後比較圖，指出勞工權益有哪些差異，分享他的看法。不料，立委林靜儀轉貼文章反擊，在該圖畫上紅叉叉等修改痕跡，還最後寫上「台灣勞工要搞清楚狀況阿」，引發爭議。