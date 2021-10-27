針對前總統馬英九、國民黨中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清、等人被控涉及三中案，台北地院今日一審宣判無罪，唯獨國民黨前政策會執行長蔡正元等人遭到判刑，對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘感嘆，「大悲無淚 大嘆無聲」，他認為，法院判決顯有正義無法伸張之憾，呼籲檢方務必上訴，，以昭司法公信。

柯建銘今在臉書表示，三中案纏訟多年，相關證據業已經媒體披露報導，然細究判決書，法官竟以「馬英九不是中投、光華公司董事或理人，沒有造成相關公司損害的問題」為由，判決馬英九無罪，這非但無視馬英九當時身為國民黨主席，對於黨營事業的直接控制權，與其餘被告間應具有共同正犯關係，甚至是位居首謀地位的的事實不符，令人對司法的判決公正，再度打上一個大問號。

柯建銘批評，馬英九一審無罪即見獵心喜，反指北檢是東廠，是蔡政府利用司法進行政治追殺的伎倆行徑，柯建銘警告馬英九不要為脫罪而汙衊檢方和蔡政府，甚至想欲蓋彌彰拿此案政治操作年底的公投、2022年或2024年選舉。

柯建銘請問國民黨主席朱立倫，朱立倫岳父高育仁，2007年寫給馬英九的信函中，言之鑿鑿，指他「為了取得中廣經營權，曾出價15億元，比名嘴趙少康出的價碼高，時間點也更早，卻慘遭剔除在交易名單外，痛陳交易案不法不公，使國民黨遭受重大損失。」

柯建銘認為，很明顯馬英九已經讓國民黨蒙受鉅額損失，朱立倫對於今日的判決，難道不該出來發聲嗎？特別是馬英九在判決出來後的聲明中，還想藉此政治操作，意圖將自己的所作所為與年底公投掛勾，極盡囂張之能事，這豈是一個前總統該有的作為？

柯建銘強調，黨產條例通過後，本案的黨產已經涉及國產，而關乎全民利益及公平正義，不容草率了事，籲請檢方，務必本於職權上訴，讓司法正義得以伸張。