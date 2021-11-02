中市員深夜開警警車巡邏在繼光街、民族路口撞死路倒醉漢，被依過失致死罪嫌送辦，由檢方偵辦中。 （民眾提供／陳淑芬台中傳真）

中市50歲楊男今年7月間清晨酒醉路倒，第一警分局1名員警開巡邏車出勤，因光線昏暗未能及時發現，而撞擊輾過楊男，經緊急將楊男送醫不治。警方今天表示，經酒測，肇事警員酒測值為0，但楊男有酒精反應，該員警相當自責頻向家屬致歉，並表達將盡最大誠意與家屬協商、處理善後，已依過失致死罪嫌送辦，全案由檢方偵辦中。

警方表示，繼中所1名員警在7月4日凌晨4時許執行巡邏勤務時，開巡邏車沿民族路左側車道左轉繼光街往民權路方向行駛，不慎撞擊楊姓路倒的楊男，該員警緊急將楊男送醫救治，仍宣告不治。

據了解，楊男是家中獨子在夜市擺攤， 7月3日晚間到友人家吃飯喝酒，事後，醉倒在繼光街、民族路口。

案發後，繼中所員警對肇事員警進行酒測，酒測值為0；楊男經抽血檢測則有酒精反應，肇事員警對發生該不幸事件相當自責，不斷向家屬致歉，警方將他移送地檢署偵辦，檢察官訊後諭令無保請回。

警方表示，警方在事發後即指派幹部對死者家屬陪同及關懷慰問，協助後續相關事宜，肇事員警持續與死者家屬進行後續和解事宜，此案目前正在地檢署偵查中，肇事員警也表示，將尊重司法調查，依肇事鑑定及司法判決，擔負該負的民、刑事責任，決不推諉。

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