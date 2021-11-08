蘇花公路114.9公里處在今天（8日）上午11時40分許，有一輛砂石車自撞山壁，駕駛沈姓男子等人並無大礙，但因現場須吊運清除，目前該路段暫時維持單線雙向通車，但警方經酒測後，沈姓男子酒測值每公升達0.61毫克，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。

據了解，該輛砂石車是由北往南行駛，自撞山壁後，車頭失控衝向對向車道，擦撞到另一台砂石車後撞毀護欄，沈姓男子經搶救後脫困。

不過，經警方酒測後，沈姓男子酒測值達每公升0.61毫克，警方表示，沈男涉犯公共危險罪，目前該路段單線雙向管制中。