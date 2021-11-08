砂石車酒駕撞蘇花山壁 對向貨車也波及 駕駛受困獲救 13:412021/11/08 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛砂石車疑因天雨路滑擦撞到山壁後失控，撞毀對向護欄，所幸駕駛並無大礙。（民眾提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇花公路114.9公里處在今天（8日）上午11時40分許，有一輛砂石車自撞山壁，駕駛沈姓男子等人並無大礙，但因現場須吊運清除，目前該路段暫時維持單線雙向通車，但警方經酒測後，沈姓男子酒測值每公升達0.61毫克，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。 據了解，該輛砂石車是由北往南行駛，自撞山壁後，車頭失控衝向對向車道，擦撞到另一台砂石車後撞毀護欄，沈姓男子經搶救後脫困。 不過，經警方酒測後，沈姓男子酒測值達每公升0.61毫克，警方表示，沈男涉犯公共危險罪，目前該路段單線雙向管制中。 新北市政府結合學校 7度年終球王 喬帥超越山普拉斯 #砂石車 #自撞山壁 #蘇花公路 #11 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿里山眠月線又傳意外 女山友跌落10公尺深山谷 13:582021/11/08 社會 攀中橫四辣羊頭山摔70米邊坡 三軍總醫院實習醫師身亡 08:312021/11/08 社會 自購59.4萬劑「即期AZ」 藥師曝3大疑問 07:512021/11/08 政治 保母稱11月大男嬰爬高摔成顱內出血 經查沒在雲林登記 11:172021/11/07 社會 男嬰昏迷 家屬控施虐 保母遭聲押 04:102021/11/08 地方新聞 陽明山仰德大道大貨車衝對向撞3車 1重傷4輕傷 07:542021/11/08 社會 專家傳真－他山之石：地震逃生與資產管理觀念類比 04:102021/11/08 專題周報 恐怖影像！失控貨車下山高速衝逆向 疑趕仰德大道「門禁」 10:552021/11/08 社會 解封後遺症！高雄酒駕增多 連環撞、自撞翻車還撞死人 11:432021/11/08 社會 樹林社區推「煤斗車便當」打造山佳車站新亮點 09:592021/11/08 寶島 東京明治神宮外自撞車毀 日醉男遭警逮捕 14:232021/11/07 國際 社會熱門新聞 又是跑山獸找到！國慶獨攀能高安東軍 宜蘭男遺體瀑布下尋獲 - 社會 陽明山仰德大道大貨車衝對向撞3車 1重傷4輕傷 - 社會 酒店妹殺了包養金主 知情人士再爆她「另個身分」 - 社會 銀樓老闆偷吃嫩小三產子 老闆娘怒搬光珠寶轉移北市千萬房產還告贏 - 社會 女兒兌6張發票發現都買保險套 揪出老爸偷吃女同事內情 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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