台中市梧棲區33歲蔡姓男子為家中經濟支柱，因背負貸款壓力過大，日前酒後情緒失控想不開，警方即時到場勸說，不僅挽救其生命，也保住完整家庭。

台中市清水警分局表示，安寧所長王凱政與員警葉梓皓日前晚間獲報，梧棲區信義街男子持刀欲輕生，警方立即趕達現場，發現蔡姓滿身酒味，情緒十分激動，現場情況非常危急。

所長王凱政請在場民眾保持距離，並不斷安撫蔡男情緒，此時，王所長請蔡男表達心中不滿及苦衷，企圖卸下其心防。王凱政勸說，「我們都是為了生活在努力著，若有什麼三長兩短，家中年邁的母親與年幼小孩要怎麼辦。」

蔡男聽見後情緒略有緩和，王凱政進一步向前安撫情緒，趁機奪走他手上菜刀，成功化解危機，在場的民眾與蔡男家屬總算能放心，事後蔡男家屬頻頻警方表達感謝之意。

安寧派出所長王凱政表示，民眾如有問題可隨時向鄰近警方求助，為民服務是警察工作重點之一，警方將協助尋求社會資源管道予以救助，勿以極端方式解決問題，徒留遺憾及傷痛予家人，另外民眾亦可撥打生命專線1995、安心專線0800-788-995，將有心理輔導師關懷與傾聽。

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