花旗（台灣）銀行疑似因出售案「卡」員工離職，金管會銀行局21日提三點要求，一是保密契約亦要符合相關法令，針對外界疑慮，花旗銀應對外說明釐清；二是員工是銀行重要資產，參與併購雙方都要保障客戶與員工權益，且不應對社會有不良影響，要求花旗盡速依勞動法規檢視約定的合法性，並盡速向金管會提出說明。三是金管會雖非勞動法規主管機關，但基於政府一體，等花旗銀交出報告後，會協同勞動主管機關一起督促花旗銀確保員工權益。

花旗（台灣）銀因總部經營策略決定，要出售台灣子行的消金業務，正在與潛在買家洽談中，傳出花旗要求曾參與的潛在買家都要簽署保密條款，其中就有不得主動挖角或雇用花旗員工的類似條款，被員工認為損害其工作權，透過全金聯向金管會陳情。

花旗銀消金部門約有2500位員工，且此案引起社會關注，銀行局主秘侯立洋表示，的確有相關陳情案，但目前仍待花旗銀的適法性及合理性等相關報告，另外花旗企業工會21日針對交易獎金確認書亦有新的陳情，但並沒有附上確認書等證據，初步看來是花旗銀更動內部獎金制度，是否與併購案有關，仍待後續檢視。

銀行局的三點要求，即一是花旗銀員工工作權受影響案，涉及花旗銀與買方簽屬的保密契約條款，但契約條款內容也需符合法令規定，針對外界疑慮，應由花旗銀對外說明、釐清。

二員工是銀行的重要資產，員工要能安心工作，金融機構才能面對客戶、投資人與社會，並穩健經營，金管會尊重銀行經營策略及市場機制的併購活動，但過程中必須要符合政府各部門的法規，參與併購雙方都要保障客戶與員工權益，且不應對社會有不良影響，因此案涉及花旗銀消金部門員工權益，金管會已要求花旗銀應盡速依勞動法令檢視該約定合法性，向金管會提出說明；同時間花旗銀也應向員工說明、釐清疑慮，目前該行持續與員工溝通中。

三是此案涉勞動法令，屬勞動主管機關的權責，但基於政府一體，金管會將待花旗銀向金管會提出說明後，再與勞動主管部門共同督促花旗銀，充份保障員工權益。