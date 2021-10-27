安永（EY）聯合會計師事務所舉辦多次安永新世代寰宇領袖菁英會系列活動，受到許多新世代企業接班人的熱烈迴響，27日舉辦「安永新世代寰宇領袖菁英會線上沙龍雅聚」，進行家族企業掌門人之接班、經營及傳承經驗對談，交流家族企業經營與創新之道以及傳承交棒過程中的心路歷程。

身為影視設備代理龍頭的正成影視集團，在董事長陳怡璇、副總經理丘紘豪的母子兩代攜手合作下，除了持續鞏固本業外，更在丘副總經理接任家族企業後，因應產業趨勢，創新開拓新市場。陳董事長身為女性領導人，也早早啟動接班計畫並順利傳承企業。

安永聯合會計師事務所家族辦公室負責人林志翔執業會計師也提醒家族企業，傳承接班規劃應該及早訂立並確認執行傳承計畫，建立足以勝任接班的經營團隊，也能夠大幅降低創辦人或掌門人過世後引起家族內鬥或爭奪經營權的機會，更可避免優秀人才可能因內部鬥爭等情況而離職，得以保住家族企業的內部人力資源。

雖是已走過一甲子時光的家族企業，從起初代理照相暗房沖洗設備到轉入專業攝影領域，正成集團仍不斷創新，擁抱創新科技及產品，現在更涉足Podcast設備代理並拿下近八成相關市場商機，丘副總也分享他創新行銷的策略，以及正成將從代理商轉型為線上線下整合的垂直電商，直接面對消費者的相關重大變革決定過程。

最後林志翔分享，員工是家族企業的重要資產，家族企業除了可透過員工獎酬措施的設計來留住人才，公司治理及完善的制度也極為重要。家族企業需要營造有發展潛力的工作環境，建立公平、透明化的升遷制度管道，讓優秀人才和家族成員彼此共同競爭。此外，完善的家族治理，也能夠使公司治理更完善落實，並確保未參與家族企業經營的家族成員股東等利害關係人的權益能受到保障。