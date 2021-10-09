教育部今(9)日公布最新全國確診學生人數，截至8日下午5點半，較前一天統計新增2境外移入案例，累積確診個案達783例。

疫情趨穩，高中以下學校已採實體教學，大專校院近期也紛紛進行混合上課，部分師生可分流到校，校園疫情方面情況仍受關注。

教育部統計從4月20日到10月8日下午5時30分為止，共有783名學生確診，其中有721名是本土案例，62名境外移入，較7日增加2例境外移入。

以教育階段區分，大專校院共271名案例，其中新增2起境外移入，另外高中則有119名、國中114名、國小190名、幼兒園89名。

教育部昨（8）日正式行文各縣市政府，通知調整安親班、補習班防疫規定，放寬容留人數限制，用餐不須隔板，不過仍須採取實聯制、固定座位，並且全程配戴口罩。樂齡中心也有所鬆綁，開放吹奏樂器、餐飲製作課程。

至於行政院孩童家庭防疫補貼方面，教育部也指出，透過各種不同管道已領到1萬元孩童家庭防疫補貼的人數為224萬8286人，比率約97.32％。