謝政達為５位新北防災青年守護團的輔大成員頒發培訓證書（戴上容攝）

副市長謝政達、消防局長黃德清等人和大學生進行肌力訓練，讓學生們了解正確的防火防災觀念（戴上容攝）

消防局設置地震體驗車、濃煙體驗、搜救犬、一氧化碳及CPR等各式宣導站別，上百位學生積極參與，氣氛熱鬧。（戴上容攝）

高雄市城中城大火釀46人死亡，新北副市長謝政達15日前往輔大參加由消防局舉辦的防災活動表示，市府將於兩周內徹查90棟老舊高層建築物，此外，拆除違建鐵皮工廠也是防災環節，塭仔圳北區鐵皮工廠預計今年底拆除完畢，防災教育將向下扎根，歡迎各大專院校學生投入新北市率先全國的防災青年社團。

消防局與輔仁大學今（15）日上午10時於校內風華再現廣場，舉辦「輔大一甲子，防災逗陣行」全民國防教育防災宣導活動，消防局設置地震體驗車、濃煙體驗、搜救犬、一氧化碳及CPR等各式宣導站別，上百位學生積極參與，氣氛熱鬧。

副市長謝政達、消防局長黃德清等人與輔大附設幼兒園上地震體驗車感受地震發生搖晃的可怕，並和大學生進行肌力訓練，讓學生們了解正確的防火防災觀念，以及消防人員強壯體格有賴於平時的精實鍛鍊必備。

謝政達為5位新北防災青年守護團的輔大成員頒發培訓證書表示，消防局積極推廣防災活動，領先全國成立新北防災青年守護團，並在各大專院校招募學員，青年守護團以文宣、IG創意推廣為主，其中輔仁大學學生急救社學員有11名參加，是新北防災青年守護團之冠。

謝政達說，高雄城中城發生46人死亡憾事，新北市府14日下令即刻清查轄下複合式老舊高層建築物，市府列管複合式11層樓以上建築物共計90棟，上半年度業主皆已完成檢修申報，且均經消防複查合格，消防局將於2周內完成消防安檢，公安小組將於1個月內完成公安、消安及治安等聯合稽查。

謝政達也提及，違建的鐵皮工廠是社會的隱憂，輔仁大學旁塭仔圳重畫區目前正在進行鐵皮工廠拆除作業，預計今年底北區塭仔圳鐵皮工廠都會拆除完畢，南區則預計於明年開拆，市府將重建新莊、泰山風貌。

「青年是未來的希望」消防局長黃德清表示，因應人口老化、氣候變遷及建築型態發展可能衍生的災害，防災工作是每一個人的責任，新北市率先全國成立第1個專為防災服務奉獻的青年社團，歡迎15-25歲青年學生能踴躍加入。