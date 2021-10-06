釜山電影節開幕式10月6日晚上6時から、海雲台電影節專用館「映画之殿堂」。頒獎典禮主持人是宋仲基與寄生上流的朴素丹。競賽部門由獲選入圍的11作品競争，今年印度出身的電影導演巨匠、蒂帕咩塔（Deepa Mehta）任總長率領競賽陪審團。

而為了能應映亞洲市場，更跨出韓國、向各國邀請優秀人才，因此新增「亞洲內容獎」（ASIA CONTENTS AWARDS，簡稱ACA）入圍的宋仲基以劇集《黑道律師文森佐》角逐最佳男主角，而《Move to Heaven：我是遺物整理師》李帝勳、堺雅人亦在名單之中。

去年因疫情無法舉行的紅毯，在今年則盛大舉行，星光熠熠；而閉幕式現場將設置觀眾，更添熱鬧。今年的影展開幕作品選了李滄東執導的韓國片「往幸福的國家幸福去」，參加電影來自70多國與地域、共計223部作品、在6個電影室、共上演29次。為了配合防止新冠病毒感染，影展遵循防疫規則，座椅漸少到數佔全體的50%。而去年讓每部片僅上演1次，今年回到之前的上映2、3次。