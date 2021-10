《想家的味道》巨人水手聞到熟悉的氣味,踏上回家的路。(高雄電影節提供)

2021高雄電影節今公布適合闔家觀賞的「孩子幻想國」精彩片單,以及小朋友也能輕鬆觀賞的「長短腳短片輯」,讓小小孩也能跟著家長們一起遨遊電影世界。同時,國際短片競賽也特別成立兒童評審團,選出10部適合小小影迷觀賞的短片,並於於頒獎典禮將獎項頒發給得主,讓大小朋友們都能感受電影世界的魔幻魅力。

《初戀太空男孩》(SpaceBoy)由比利時新銳導演奧利維耶貝胡執導,11歲男孩吉姆在天體物理學家爸爸的耳濡目染下,對地球外的空間深深著迷,懷抱著太空夢。片中以多種復古繽紛影像組成,包括80年代的鮮豔暖色調、傳統電視的火箭發射畫面、有雜訊的類比攝影機畫面,參雜了男孩夢想中的異世界幻想,帶領觀眾進入一段少年冒險。《小小吸血鬼》(Little Vampire)由法國知名漫畫家尤安史法,改編自同名《小小吸血鬼》系列代表之一,活了300年的小吸血鬼與一群面惡心善的怪物同住在鬼屋裡,某天晚上,小吸血鬼帶著他最信任的鬥牛犬溜出鬼屋,決定一同踏上探索世界的冒險之旅,充滿童趣的動畫風格,讓大小影迷都能一同進入奇幻世界。

而針對年齡層更低的小孩設計的「長短腳短片輯」,集結多部國際影展獲獎的佳作,包括柏林影展選映的《想家的味道》(Leaf),巨人水手聞到熟悉的氣味,踏上回家的路;《拇指公主遊奇境》(Tulip)改編自經典童話《拇指公主》, 加入女性視角,並以羊毛氈為媒材生動詮釋,交織成一部現代奇想,獲得紐約兒童影展短片觀眾票選獎。《蛙和你不一樣》(A Stone in the Shoe)溫暖描繪動物間的友誼,拿下安錫動畫影展青少年評審團獎;小朋友尋找媽媽大作戰的《魔法大個子克羅克羅》(Mum is Pouring Rain)憑著溫暖可愛的故事風格,獲得安錫動畫影展電視特別節目評審團獎。《諾諾的迷你冒險》(No-No Shrinks),描繪可愛夥伴們一同尋找回家路,還有《小霸王奇哥》(Kiko and the Animals)調皮小孩遇上動物的奇遇記,拿下安錫動畫影展兒少觀眾票選獎肯定,集結6部短片適合全家大小一起觀賞。

2021高雄電影節於10月15日到31日舉行,即日起線上、實體同步開賣,除部分作品實體放映,也特別跟國際線上平台合作,打造線上影展以及沈浸式展演「XR無限幻境」主題單元,在家只要「一鍵登入」,就可在線上收看高雄電影節精彩作品,即日起至14日為止,實體、線上購票皆可享早鳥優惠!此外,為了年紀小的兒童影迷,今年高雄電影節也規劃動畫工作坊「小小雄迷電影線上遊樂園」以及「小小影評人工作坊」,詳細活動辦法請上官網。