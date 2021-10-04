《想家的味道》巨人水手聞到熟悉的氣味，踏上回家的路。（高雄電影節提供）

2021高雄電影節今公布適合闔家觀賞的「孩子幻想國」精彩片單，以及小朋友也能輕鬆觀賞的「長短腳短片輯」，讓小小孩也能跟著家長們一起遨遊電影世界。同時，國際短片競賽也特別成立兒童評審團，選出10部適合小小影迷觀賞的短片，並於於頒獎典禮將獎項頒發給得主，讓大小朋友們都能感受電影世界的魔幻魅力。

《初戀太空男孩》（SpaceBoy）由比利時新銳導演奧利維耶貝胡執導，11歲男孩吉姆在天體物理學家爸爸的耳濡目染下，對地球外的空間深深著迷，懷抱著太空夢。片中以多種復古繽紛影像組成，包括80年代的鮮豔暖色調、傳統電視的火箭發射畫面、有雜訊的類比攝影機畫面，參雜了男孩夢想中的異世界幻想，帶領觀眾進入一段少年冒險。《小小吸血鬼》（Little Vampire）由法國知名漫畫家尤安史法，改編自同名《小小吸血鬼》系列代表之一，活了300年的小吸血鬼與一群面惡心善的怪物同住在鬼屋裡，某天晚上，小吸血鬼帶著他最信任的鬥牛犬溜出鬼屋，決定一同踏上探索世界的冒險之旅，充滿童趣的動畫風格，讓大小影迷都能一同進入奇幻世界。

而針對年齡層更低的小孩設計的「長短腳短片輯」，集結多部國際影展獲獎的佳作，包括柏林影展選映的《想家的味道》（Leaf），巨人水手聞到熟悉的氣味，踏上回家的路；《拇指公主遊奇境》（Tulip）改編自經典童話《拇指公主》， 加入女性視角，並以羊毛氈為媒材生動詮釋，交織成一部現代奇想，獲得紐約兒童影展短片觀眾票選獎。《蛙和你不一樣》（A Stone in the Shoe）溫暖描繪動物間的友誼，拿下安錫動畫影展青少年評審團獎；小朋友尋找媽媽大作戰的《魔法大個子克羅克羅》（Mum is Pouring Rain）憑著溫暖可愛的故事風格，獲得安錫動畫影展電視特別節目評審團獎。《諾諾的迷你冒險》（No-No Shrinks），描繪可愛夥伴們一同尋找回家路，還有《小霸王奇哥》（Kiko and the Animals）調皮小孩遇上動物的奇遇記，拿下安錫動畫影展兒少觀眾票選獎肯定，集結6部短片適合全家大小一起觀賞。

2021高雄電影節於10月15日到31日舉行，即日起線上、實體同步開賣，除部分作品實體放映，也特別跟國際線上平台合作，打造線上影展以及沈浸式展演「XR無限幻境」主題單元，在家只要「一鍵登入」，就可在線上收看高雄電影節精彩作品，即日起至14日為止，實體、線上購票皆可享早鳥優惠！此外，為了年紀小的兒童影迷，今年高雄電影節也規劃動畫工作坊「小小雄迷電影線上遊樂園」以及「小小影評人工作坊」，詳細活動辦法請上官網。