黃姵嘉、楊子儀、米可白出席新戲開鏡儀式。（華視提供）

繼《我的婆婆怎麼那麼可愛》後，金鐘視后黃姵嘉再次挑戰台語劇，與楊子儀、米可白、張耀仁、楊銘威、苗可麗、伊正、應采靈、章家瑄、吳沛寧等人， 一起演出由華視製作的公視台語台優質台語戲劇《再見之後》。黃姵嘉日前出席開鏡儀式時透露，雖歷經《婆婆》的拍攝，用台語演出還是會緊張，語言轉換上還是要再重新適應新角色，「很感謝劇組找來專業台語老師在開拍前上課，還特別編譯台語版的劇本幫助演員進入角色，讓我們安心不少」。至於和再次合作的楊銘威在新戲的關係為何？她逗趣回應：「別想騙我爆雷！」

有別一般的愛情劇，黃姵嘉表示《再見之後》在題材上是滿新的嘗試，走「奇幻」路線來敘述整個故事，演出的卡司都是很優秀的演員，也因此才接下這齣戲。楊子儀也表示劇本很特別，「很榮幸能夠演出這個角色，和之前演的雙胞胎不同，這一次是同一個身體被兩個意識操縱，必須要能隨時轉換角色人格，很有挑戰！」另一位演員張耀仁同樣是被劇本和角色所吸引，他過去大多飾演外向、陽光的角色，而這次飾演的「杜凱威」雖然算是一個學霸，但個性壓抑，講話比較不直接讓他很想嘗試看看。

楊銘威笑說：「戲裡要演一個帥哥暖男的角色，以前沒有詮釋過，對我來說很難演！」這也是他和黃姵嘉繼《婆婆》再次合作，表示兩人默契十足，會有很多精彩對手戲。

米可白很喜歡自己這次飾演的角色，她表示之前飾演的角色都是比較聰明伶俐、為別人著想的姊姊，這次飾演的「施小惠」個性膽小唯唯諾諾，活在自己的世界，和她本身大喇喇個性很有衝突，「因為角色是美術系背景，為了貼近角色，我也去學了畫畫，跟一些美術系的朋友接觸，了解他們的個性，想讓這角色表現方式不在大家的節奏裡，有自己獨特的樣子。」

黃姵嘉在《再見之後》中和楊子儀、張耀仁都有情感戲，和兩人都是首度正式合作，「楊子儀大哥哥的個性讓我還蠻放鬆自在的，也很照顧身邊的工作人員，合作起來很開心舒服。」楊子儀則是稱讚黃姵嘉說：「小小的身軀有著大大的能量，情緒說來就來隨時到位，目前對手戲還不算多，但已經可以感受到視后的魅力。」張耀仁則透露目前和姵嘉都是拍校園青春的回憶戲較多，讚賞她演技真的很厲害，張耀仁笑說：「我看Monitor 時，都會跟姵嘉說妳是盛世美顏耶！」表情與演技都讓他驚歎，光看她的演出就看得出這部戲的調性，透露目前只拍了短短幾天，就從她身上學習到很多。黃姵嘉也稱讚張耀仁是近期合作相當認真、專注的新演員，很驚艷他的表演。

黃姵嘉、米可白、張耀仁、楊銘威開鏡時難得換上高中制服同框，被問及如果有機會重返高中的生活，有沒有什麼沒完成的事想完成？黃姵嘉表示自己高中生活都專注在舞蹈上，因為現在是演員身分，如果有機會會希望高中的自己能多體驗生活，對未來的自己演戲能有更多幫助，但並沒有特別想完成的事。

米可白自曝高中學校成績不是很好，但在術科方面很厲害，還代表學校去參加全國調酒比賽，畢業還拿了僅有5個名額的最佳學生楷模獎。張耀仁則透露自己高中學業比較不好，如果有機會回到高中他可能會想對自己說：「不要這麼早放棄自己的學業！」透露當年很愛玩社團，從社團獲得了很多成就感，對學業就有點放棄的心態，現在回想起來有些可惜。楊銘威則透露自己從17歲就開始拍戲，如果有機會可以回到高中時光，他會想好好把書念好考個大學，體驗一下學生聯誼等生活。

超越生死浪漫愛情劇《再見之後》故事敘述和初戀男友杜凱威(張耀仁 飾)分手7年、仍未走出情傷的曾楚薇(黃姵嘉 飾)，在苦等不到杜凱威的消息後，接受母后大人安排的相親。在相親飯局上錯認對象，出了一連串搞笑意外後被送醫的曾楚薇，卻在醫美診所意外和「真命天子」許智然(楊子儀 飾)「相認」。許智然就此走進曾楚薇的人生裡，兩人從相親對象，意外成了室友，在每一次的相處中，曾楚薇總因他種種與杜凱威不謀而合的習慣與言行，迅速迷失自己。《再見之後》預計將於2022年初於華視主頻、公視台語台首播。