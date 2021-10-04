台中近幾年受惠台商回流，加上中科等產業聚落成形，吸引大量就業與居住人口。據內政部調查，全台日夜間人口淨流入比例，由台中市西屯區居冠，是全國人口淨流入人數最多的行政區，平日夜間人口比戶籍人口多出11.8萬人！專家指出，人流移動可視為區域房市潛力依據，因磁吸人口三關鍵因素為就業、交通與商業活動。

其中，西屯區的七期新市政中心，豪宅到處林立，過去因坪數大、總價高，一般年輕族群根本負擔不起。不過，近來豪宅建商如聯聚建設，開始推出中坪數產品，吸引企業二代、菁英白領、年輕創業家等多元客層的青睞。

聯聚預計第四季在七期推出中坪數預售案「聯聚方瑞大廈」，這也是聯聚首次在七期推出50坪產品，主力總價帶落在3500至4000萬元。夾帶強勢品牌聲量，加上新案位於市政路與惠來路角地精華地段，以及千坪公設規劃，並提出新生活主張「Small Is New Big」，引領七期新市政中心建築風潮。

聯聚建設自1994年創立以來，即選擇深耕七期，看著七期歷經近30年的發展才變成如今的繁榮盛況。今年首度提出新生活主張「Small Is New Big」，期待讓更多的新世代移入七期，一起見證城市的大未來，而「聯聚方瑞大廈」是聯聚新生活主張的首案。

「聯聚方瑞大廈」位於市政路與惠來路角地，目前因尚未開工，開放基地為城市稻田，並規劃貨櫃展覽，每逢週末吸引不少民眾打卡拍照。

該基地不只參觀人潮多，新案詢問度也相當高。該基地面60米寬市政路，路間有種植多年的台灣欒樹，與台北市仁愛路並稱為全台最美的林蔭大道。而市政路商辦案聚集，未來台中最國際化的建築群像都將座落於此，且坐擁南北七期不同優點。

市政路北邊，擁有全台業績最高的新光三越、大遠百，國家歌劇院、市政十字園道也是步行即達；而南邊則是低密度住宅區，視野寬闊，生活機能佳．鄰近惠來公園，以及惠文九年學區。讓市政路門牌在七期擁有獨特區位價值。七期是聯聚目前選地的唯一區域選擇，市政路更是聯聚長期投資的區域。

希望讓更多人能夠選擇聯聚的產品。「聯聚方瑞大廈」新客層包括年輕實業家、菁英白領、退休族，甚至有企業主選擇作為招待會所，單戶50坪，合併戶100坪，空間選擇上更具彈性，客層也更豐富多元。

觀察世代不同想法，聯聚重新思考居住概念，提出「Small Is New Big」新生活主張。聯聚認為，小和大不一定相互衝突，透過連結社區的公設，可以為住戶創造更多元豐富的生活模式。

如何達成「SMALL IS NEW BIG」目標？聯聚認為，基地條件為最優先考量，需要以全齡客群需求出發，周邊設施如學校、公園綠覆、醫療、交通、政經、藝文等皆不可或缺，因此七期成為聯聚擇地標準，也讓聯聚成為惟一扎根七期的品牌。

聯聚認為，建築能夠改變一個城市的地景風貌，因此如何規劃有個性及辨識度的建築，也是建築考量重點之一；而進到室內，聯聚透過大面窗引進滿室綠意，讓室內空間有更好的延伸感；除了室內空間，居住者可將公設空間視為社交生活的延伸。

聯聚於每一案規劃前，都重新檢視有無更貼近新世代的公設可能，因此近期新案新增了年輕世代重視的重訓健身房、輕食空間的共享餐桌設計，讓親朋好友多了一個相聚的理由；對於電動車充電需求也超前部署，甚至貼心的為住戶的跑車，測試出不傷底盤的精準車道坡度比；此外，通過一條龍式社區物業管理，提供高效率高品質的服務。

對於新世代所需的中坪數產品，聯聚除了實踐新生活主張外，也將延續聯聚的品牌理念，一向重視的安全、實用、美感原則不會改變，聯聚DNA中最核心的價值「質感品味」也將貫穿於新建案中，聯聚期待打造的不只是建築，而是一種嶄新的生活方式。