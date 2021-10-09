全球疫情爆發近2年之久，股市自去年觸底反彈後一路走高，迄今仍於高點徘徊，然封鎖措施減少民眾消費活動，進而儲蓄率飆升，調查顯示，台灣家戶人均淨金融資產成長11.4%，2020年底破紀錄達381萬元，為亞洲第二、全球第七富有。對於台人金融資產大幅提高，有網友看了悲嘆，「對不起，我拉低了平均」、「每次看到平均統計，我都覺得愧對社會」。

據好險網報導，安聯集團針對近60個國家的家戶資產和負債情況出具報告，受封城降低消費活動影響，強制儲蓄現象應運而生，台灣疫情相對控制得宜，對經濟和產業的衝擊較小，其中證券類資產受益台股不斷創新高，漲幅高達19.3%居冠，壽險和退休金資產成長6.5%次之。

從資產配置來看，「現金和存款」在家戶投資組合高達38%；「證券」、「保險和退休金」則各佔27%，其他淨資產及負債約9%；整體來看台灣家戶人均淨金融資產成長11.4%，2020年底達破紀錄381萬元台幣，富有程度在亞洲僅次新加坡居第二，全球排第七。

消息一出後，許多網友回應，「對不起，我拉低了平均」、「每次看到平均統計，我都覺得愧對社會」、「我拉低平均我道歉」、「沒有我就上500萬了，對不起」、「我對不起大家」、「對不起，我嚴重拉低」。

有部分網友則是認為，台灣人本來就藏富於民，一堆歐巴桑、歐吉桑存款超驚人，「我自己在銀行上班，很多貌不驚人、穿衣隨興的中老年人，口袋真的非常深」、「台灣人一堆很有錢的」、「台灣經濟本來就很好」、「台灣人本來就很有錢，政府也幾乎沒有外債，匯率又壓不下來」。