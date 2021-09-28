今天是教師節，面對疫情，副總統賴清德今表示，距離不會造成師生隔閡，隔板更擋不住老師的溫暖，「你們是孩子永遠的守護者，也是台灣最重要的防疫英雄」。

賴清德今在臉書指出，調整電腦鏡頭，打開直播程式，在白板上繁忙劃記、書寫，這是疫情下的教學現場，也是無數第一線教師，在防疫生活下的日常。

他說，疫情改變了每個人的生活，不論線上或線下，每個老師都學會了十八般武藝，從燈光、直播、錄影、上傳，再到實作課的教學示範。遠距教學讓老師絞盡腦汁，更激發了無數的創意及可能，讓原本就很繁忙的教學、備課生活，又多了機會與挑戰。

他指出，面對疫情挑戰，謝謝無數第一線教師的付出，耳後清晰的口罩印痕，代表著對學生最溫暖、最無私的奉獻。

他說，疫情終會過去，老師對學生的教誨與感動，卻會永存學生心中。「謝謝老師，您們是疫情下最溫暖的英雄！祝教師節快樂、平安」！