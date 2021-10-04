資深音樂製作人許常德帶頭製作《地球迷航》片尾曲。（我們之間影像製作有限公司提供）

年度壓軸催淚電影《地球迷航》，由曾獲金馬獎及柏林影展最佳導演銀熊獎肯定的林正盛執導，攜愛妻韓淑華老師一同將自閉症孩子的日常搬上大銀幕，今（4日）發佈電影片尾曲〈迷星記〉MV，由資深音樂製作人許常德帶頭製作，找來金曲律師歌手蘇明淵作曲，更是金曲歌王王識賢演唱，導演林正盛分享：「當初聽到這首歌時，我當下第1個感覺就是被療癒了，而且詞曲都非常貼近自閉症孩兒，最後還有孩子的歌聲聽到完全被這首歌打動了！很高興可以有如此優秀的音樂創作者們為這部電影出1份力，讓生命的差異也能透過音樂傳達出去，讓星兒不只被看見還能被更多人聽見。」

資深音樂人許常德此次一手包辦〈迷星記〉作詞和MV拍攝，淺顯易懂、貼近自閉症孩兒的歌詞加上溫暖療癒的副歌旋律，讓人聽完印象深刻、朗朗上口，許常德也分享這首歌誕生的過程：「我看完電影後非常喜歡、覺得很感動，很有感覺，決定要為電影裡這些充滿想像力且獨特的孩子們寫一首歌、奉獻一己之力，先是寫好了歌詞，找了金曲創作歌王蘇明淵作曲、金曲歌王王識賢演唱，希望透過音樂的力量把在電影裡最美好單純的他們宣傳出去。」

MV中也呼應許常德的創作理念，片中4位來自星星的孩子陳樹緯、薛惠綸、韓沛軒、陳藍廷瑋，透過林正盛導演的鏡頭看見他們面臨生活上的許多困境，卻依然保有非常純真可愛的內心。影片看見孩子們身懷絕技，拿起畫筆大秀畫工，甚至雙手在黑白琴鍵之間來回快速彈奏，猶如音樂家。王識賢表示：「上天關了一扇窗，必定會打開另一扇窗，電影讓我們看見自閉者孩子們豐富的想像力，擁有獨一無二的魅力和專長，對藝術的初心與初衷，令我非常感動，請大家一起支持電影《地球迷航》。」

該片紀錄了4個迷航地球的小王子的家庭故事與自我的成長，患有口語表達障礙的廷瑋，常有幻聽、幻覺的大學生沛軒，無法適應學校生活的惠綸，感情充沛卻不擅表達的樹緯，在鏡頭下展現出了完全不同的生活方式，也撕開了人們對於自閉症的標籤與偏見，以淺顯直白的方式帶我們走進他們的世界，看見他們美麗又殘酷的人生現狀。透過多寶藝術學堂韓淑華老師的引領，用動人的詩句和音樂，以及多樣的畫，突破沈默與疏離，揮灑出內心熱烈的小宇宙。電影11月5日上映。