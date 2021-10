日本國民天團「ARASHI」嵐日前2位成員櫻井翔、相葉雅紀結婚成為人夫後,8日又帶來好消息,首部演唱會電影《ARASHI Anniversary Tour 5x20 FILM:Record of Memories》將在台躍上大銀幕,收錄了出道20周年的《ARASHI Anniversary Tour 5×20》巡演演唱會的每個精彩、耀眼時刻,11月5日起將於威秀影城獨家上映。

嵐於1999年11月3日出道,2019年6月發行的第5張精選輯《5×20 All the BEST!! 1999-2019》狂賣330萬張,力壓全球熱門歌手,被金氏世界紀錄官方認定為「2019年最熱銷的專輯」,截至目前共舉辦了537場演唱會、總參加人數高達1600萬人以上,其中紀念出道20周年的《ARASHI Anniversary Tour 5×20》巡演演唱會多達51場,總動員人數高達237.5萬人,創下日本史上最多演唱會人數紀錄。

在該巡演期間,嵐與日本名導堤幸彥攜手合作,在12月23日的特別演唱會中出動了超過百台攝影機與空拍機,360度無死角地將珍貴的現場片段全數收錄,凝結成一部經典紀錄電影《ARASHI Anniversary Tour 5x20 FILM:Record of Memories》,忠實還原那晚東京巨蛋的一切,這也是嵐首次的LIVE FILM。

與嵐結緣於電影《PIKA☆NCHI》系列的堤幸彥表示,這部電影是自己使出渾身解數將嵐毫無保留的完整拍攝、並用宛如製作私人紀錄片的高規格與超慎重態度製作而成,非常希望各位一定要到電影院觀賞。成員之一的櫻井翔也笑說,雖然早就知道會有很多攝影機跟拍,但當天到了現場,還是被攝影機的數量嚇了一大跳,而透過這部精心打造的電影能體會到現場才有的臨場感、距離感與刺激,還請大家務必進電影院支持。

在無法出國追星的現在,嵐將那一晚的記憶、歌聲與呼喊完整地送到各位面前,讓大家坐在影廳內即可享受身歷其境、近距離直擊天團的舞台魅力。發行公司大鴻藝術亦宣布將於團體出道日11月3日搶先舉辦豪華首映活動,就是要讓台灣歌迷能跟偶像一同慶祝紀念日。《ARASHI Anniversary Tour 5x20 FILM:Record of Memories》將於11月5日在威秀影城獨家上映,更多電影與首映最新消息,請關注大鴻藝術官方臉書及威秀影城官方粉絲團。