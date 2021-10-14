Disney＋挾著龐大影音內容，預計11月12日登台搶眼球！除了迪士尼等IP六大品牌資料庫，Disney＋今（14）日宣佈將推出「創意體驗之旅」企畫，攜手亞太創意社群開發內容，預計2023年前產出50部以上亞太區原創作品；同步，台灣大哥大也宣布成為Disney＋在台獨家合作電信營運商。

Disney+目前亞太區布局，已在澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、印度、馬來西亞、印尼和泰國上線，接著今年11月將在韓國、香港和台灣上線。

華特迪士尼今天舉辦亞太內容線上發布會，公布逾20部全新亞太區本地電影或影集，其中18部為原創作品迪士尼指出，涵蓋來自日本、南韓、印尼、大中華區和澳洲等多個市場的綜藝節目、紀錄片和動畫，包含陳柏霖主演的喜劇影集「正義的算法」、桂綸鎂主演的「台北女子圖鑑」等。

華特迪士尼亞太區總裁姜熡可表示，隨著影音串流成為主流，亞太地區內容登上國際，且消費者日益成熟，現在是華特迪士尼深化與亞太地區一流內容創作者合作的最佳時機，包括明年將啟動的「創意體驗之旅」企畫，將亞太地區頂尖創作者與迪士尼旗下的世界級電影製片人和創作者匯集在一起。透過大師課程、現場研討會和各種交流活動，迪士尼將為亞太區創作者打造機會，與旗下品牌和工作室的高階主管和創意人員們進行會面與交流。

Disney＋全球有1.1億訂戶，迪士尼旗下品牌Star集結迪士尼工作室上千小時電影及影集，包括Disney Television Studios、FX、二十世紀影業、20th Television、 Touchstone等，未來將加入更多亞太區影音內容。