阿里巴巴集團今（20）日正式宣布，啟動第13屆天貓「雙11」全球狂歡季。今年「雙11」的規模為歷來最大，創下吸引29萬個品牌參加的新紀錄。天貓將為超過9億大陸消費者提供超過1400萬件折扣商品。同時今年活動將再次設有2個售賣期，首階段為11月1日至3日，第二階段為11月11日。

而線上直播對品牌、商家而言，仍是吸引消費者互動、建立品牌形象、推動銷售的主要方式。從10月20日起，淘寶直播將有700位知名網路紅人（KOL）、名人及品牌代表參與多場直播。而淘寶也將推出全新功能，讓用戶能與親友分享「購物車」商品。

同時天貓在今年「雙11」提倡綠色生活方式，將設立專門的綠色會場來展示節能減排產品，以及發放價值1億人民幣的「綠色購物券」，鼓勵消費者投入到更為環保的生活方式之中。

而支持有需要的族群也是今年「雙11」的主題之一。在「雙11」之前，淘寶APP剛上線「長輩模式」，功能包括語音助手、簡化導覽及放大字體，讓銀髮族購物更為輕鬆便利。

阿里巴巴今年也鼓勵消費者與親友在社交媒體分享「公益寶貝成績單」，而每獲好友點開一次，阿里巴巴就會多捐出1元人民幣。