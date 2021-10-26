趙玉柱在台南監獄的第一餐。（曹婷婷攝）

趙玉柱搭乘囚車進入台南監獄的檢查站。（曹婷婷攝）

前總統陳水扁女婿趙建銘及父親趙玉柱，涉及台開內線交易案，分別被最高法院判刑3年8月、4年徒刑，趙建銘提早一天，已於昨天到台中地檢署報到並入監執行，趙玉柱今天上午9點45分到台南地檢署報到，11點搭囚車抵達台南監獄服刑，趙玉柱進食的第一餐是炒青菜、麥克雞塊跟椒鹽紅目鰱，之後將入住2至5人舍房，完成21天隔離後，才能開放接見。

據悉，南監原本以為趙玉柱、趙建銘父子會一起到南監服刑，「都準備好了」，不過，趙建銘卻提早一天選擇到台中監獄服刑。

趙玉柱到南監的時間是上午11點，基於防疫要求，先完成新收收容人的防疫檢測程序，包括快篩、量體溫等，之後也要先隔離21天，隔離期間不能接見，隨後，將被安排進入2到5人舍房，與罪名、刑期相當的收容人同住。趙玉柱進食的第一餐中餐是炒青菜、麥克雞塊跟椒鹽紅目鰱，每天菜色都會有變化。

不過，趙玉柱搭乘的囚車抵達南監時還有一個小插曲，駕駛疑似「開過頭」，一路開到隔壁的台南看守所，後來才又折返回南監的檢查站，車體先由獄方人員消毒後，駛入檢查站。