時序邁入深秋，一年一度芒草季11月登場，晶華國際酒店集團旗下第一家精品溫泉度假飯店礁溪晶泉丰旅，即日起至11月30日推出「桃源谷秋芒健行」優惠住房專案，專案贈送桃源谷秋芒健行行程，包含精緻餐盒、保險費、交通費、及全程專人導覽服務，溫泉雙人客房每房每晚最低5700元起，加購高鐵車票再享全台最低6折優惠，住房專案適用「振興五倍券」及「國旅券」折抵。

礁溪晶泉丰旅迎接芒花季節到來，特別規劃季節限定的桃源谷秋芒健行之旅住房專案，帶領旅人親身體驗宜蘭最熱門的健行路線，在盛開紛飛芒花海裡，走訪海天一色的壯闊美景、寬廣身心靈視野。桃源谷位於宜蘭頭城與貢寮的交界處，當地石磴如梯，煙雨籠樹，著名的「?嶺夕煙」名列蘭陽八景之一。深秋時刻登上山頂360度的無敵視野大草原，環海美景遇上大片秋芒景緻，銀白色秋芒圍繞整座山谷，辛苦登高也值得了。

山林健行過後回到飯店，礁溪晶泉丰旅每間客房均設有專屬半露天獨立湯池，以極致美人暖湯洗去運動過後的疲憊。專案搭贈暖心療癒手作，房客再享優惠價參加「精油香膏或擴香桌花」DIY活動，透過草本精油香氛、舒緩身心、平衡心靈，為大自然系旅程留下完美回憶。