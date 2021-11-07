買氣滾滾的台北國際旅展進入第二天，適逢週末吸引許多人潮，也因為是最後一個假日，各家業績大致底定，晶華、寒舍兩大飯店集團雙雙破億，傲笑群雄，天成、老爺今年表現也不錯，均有望跨越5000萬元門檻，台北美福估也有3000萬元。

搶攻警戒降級後的爆發性內需潮，各大飯店精銳盡出，寒舍現場旅展再加碼不限金額消費就送「房間升等」(礁溪寒沐不適用)或「紅酒兌換」好禮二選一，加上Buffet界兩大天王「十二廚」與「探索廚房」強勢吸金，強大品牌力更吸引神秘百萬刷手搶購自助餐券，購入近2500張餐券，累積線上線下接單已經破億。

值得一提的是，隨著冷鋒面來臨，寒舍集團旗下擁有特有美人湯的礁溪寒沐買氣爆棚，祭出純住宿、一泊一食、一泊二食、四人家庭房等多種住宿券，滿足各種旅遊需求，截自目前為止現場總計已賣出1000組，表現相當突出。

台北晶華酒店攤位則從10點開始人潮就絡繹不絕，排隊人潮更勝開展第一天，許多民眾把握假期的最後一天前來展館採購優惠票卷，分析今天展場上最受歡迎的品項前三名分別為「栢麗廳自助餐券買十送一」、「台北礁溪雙城假期」以及「三燔本家壽喜燒或涮涮鍋平日午間吃到飽雙人餐券」，整體旅展業績同樣突破億元。

老爺酒店集團推出優質住宿及餐飲商品搶客，開放民眾入場便湧現詢問度，其中礁溪老爺榮登人氣冠軍，2支限量住宿及餐飲商品搶購一空，而限量200張的知本老爺住宿券」也迅速售罄，更有百萬刷手一口氣狂掃聯合住宿券，促使旅展業績較去年同期業績成長135％，樂觀預估4天展期上看5000萬元。

天成飯店集團推出1.2折起超值優惠，造成搶購熱潮，適逢週日人潮洶湧買氣旺，也觀察到疫情轉而國旅市場大幅提升，翻轉過往台北旅展以餐飲商品為主的印象，住房商品逐漸成為旅展銷售主力，此外也有公司福委會大量採購上百張的住宿券，擬於員工福利上使用，推估4天展期業績也有站穩5000萬元實力。

台北美福大飯店優惠盡出，最熱銷的莫過於匯集各國美味的「彩匯自助餐券」，每人最低67折720元起，品嘗豐盛的多國美食，饕客最鍾愛的「超值美食通用券」，可品嘗港台日義四大主題餐廳的精緻美味，4天展期業績力拚3000萬元。