即將雙11電商旺季，各大電商積極備戰，法人分析認為，由於網家(8044)在金融服務業務有望虧損縮小，加上B2C業務成長，看好2022年獲利表現。網家近期股價連三漲，今天盤中漲幅超過6％，突破今年9月時的高點。

今年雙11各大電商積極備戰，又有五倍券的助威，後續再搭配雙12，網家在物流運輸恢復穩定後，法人認為，公司第4季旺季可期，在金融服務業務虧損縮小下，今年獲利有機會略優於預期。

網家10月積極進行股權併購，以21.6億元購買21世紀數位股權，並以子公司拍付國際股份，取得21世紀數位發行的股份，合計將取得21世紀數位50％的股權。拍付國際併入21世紀數位後，金融服務業務內容將由電子支付、金融貸款、保險擴大至先買後付無卡分期。法人分析指出，高單價產品，像是手機、NB、大型家電等，在無卡分期的需求高，且未來疫情後的旅遊商品需求，預期在加入網家電商平台將使綜效發揮明顯，最主要還是將網家一直虧損的金融服務業務能夠轉為獲利。

法人評估，Pi錢包在補貼消費者購物發行的Pi幣，虧損由2019年的0.88億元擴大至2020年的1.75億元及預估2022年約4.5～5億元。但在併入21世紀數位後，回推去年金融事業是可以獲利，今年明年即使補貼增加，原本大幅虧損卻有機會損益兩平，網家也可持續專注於B2C的市占率成長。