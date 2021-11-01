達方電子（8163）再誕小金雞，旗下子公司詠業科技（6792）已通過上市審查，將於11月2日舉辦上市前業績發表會，將以達方電子旗下首家上市子公司掛牌，預計掛牌時間落在今年底。

詠業科技以科技事業申請上市，股本4.38億元，深耕佈局的三大產品線包含電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件，主要應用於無線通訊零組件、壓電元件與超音波傳感器及線路保護元件三大領域，終端產品應用層面廣泛，客戶遍佈亞洲及美洲等地區之汽車產業、電子產業及網通產業之產品代工廠及品牌廠。

詠業科技去年度不畏全球疫情影響，合併營收12.92億元，較前一年度成長16.23％，毛利率37.62％，每股盈餘4.01元。今年上半年度因新產品訂單增加及車載與消費需求市場復甦，營收已達8.24億元，較去年同期成長47.45％，毛利率41.58％，每股盈餘3.11元，而第三季業績更是創下歷史單季新高紀錄，累計前9月營收較去年同期成長40.21％。

詠業董事長蘇開建指出，詠業是隱形冠軍，專攻的是客製化服務，亦即所謂的藍海市場，產品應用極廣，包括車用、通訊、藍牙耳機、水上通用的傳感器，憑藉著多年研發及製造經驗及創新研發及行銷之策略，新產品、新應用不斷推陳出新，這也是詠業之以可以維持高毛總利藍海市場的原因。

詠業科技成立於1988年，起初業務為線路保護元件之生產及銷售，該業務至今仍持續運作，提供過電壓、過電流等保護元件產品，為系統廠之重要合作伙伴；而後陸續開發出擁有自主材料配方及製程技術之天線及壓電元件產品，為使各產品價值發揮最高效益，故從電子陶瓷元件為基礎，往中下游延伸至模組與系統產品，實現核心技術價值極大化策略。

詠業科技在無線通訊應用擁有多年之開發經驗及自主研發設計能力，運用獨到核心技術研發具前瞻性與獨創性之產品，包含各種具專利獨創之晶片天線（TELA系列、Pillar系列）及衛星導航天線（Castle Patch系列）應用於TWS藍牙耳機、車用導航、工程機械高精度定位、物聯網、智慧監控、追蹤器等領域，尤其在汽車導航用陶瓷平板天線，為日本前兩大汽車衛星定位天線模組的天線供應商之一。近年來，透過併購新禾航電，將事業觸角延伸至下游模組與系統，並在產品發展、軟硬體人才及銷售通路進行整合，未來將持續朝向網通裝置及智慧穿戴之天線模組與系統產品、高精度定位天線包含智能監控系統、工程機械天線及聯網汽車等各式應用發展。

詠業科技在壓電陶瓷產品領域已有超過25年研發及量產經驗，利用壓電材料具有機械能與電能之間互相轉換的特性，成功開發出應用於水中或空氣中之超音波傳感器、致動器及流量計之壓電元件及模組產品，並已獲國際知名大廠的認可及採用，為國內壓電陶瓷產品之領導供應商，尤其自主開發的壓電陶瓷配方及獨特寬頻陶瓷配方，在全球為領導廠商之一；另已成功開發出多種高技術門檻及高附加價值的工業及儀表用超音波傳感器，可應用於紙張偵測、液位偵測、及水／氣流速偵測等。