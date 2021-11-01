終於正式踏入11月，也代表電商的雙11戰火正式開打，PChome 24h購物今（1日）就正式宣布22日前將火力全開，即日起祭出精選超過500萬種商品，天天1折起狂降破億、還有超值驚喜福箱開賣優惠以外，9日前每晚8點半還有直播節目，推出超殺價格、現抵折價券及獨家優惠組，10日晚上再舉行「PChome 雙11演唱會」，同步祭多款限時優惠夢幻逸品，而PChome網路家庭執行長暨總經理蔡凱文就表示，雙11購物節已開出第一波紅盤，而且今天凌晨0時活動開跑後，14小時內業績就比去年同期成長1.5倍，可見消費者已摩拳擦掌等待雙11當天的超殺優惠。
另22日前買品牌周商品即抽百萬購屋贊助金、玩「幣勝遊戲場」再有機會得到總值11萬1111P幣，加碼抽任天堂Switch OLED、三星 65吋4K HDR智慧連網液晶等大獎，30日前於APP單筆消費490元再登記抽三星Galaxy Fold3 5G、Galaxy Watch4 Classic 46mm、Galaxy Buds2等禮物，另全站消費累積滿1萬1111元，即抽由PChome全買單的蘭嶼、綠島3日遊體驗，完成後更可獲由台東縣政府頒發的島主證明。
天貓淘寶海外台灣站今年也特別把跨境家具的商品體驗，首延伸到線下實體空間，與淘家集運於6日起在台北推出「淘家HOME mini體驗店」，另外更推出雙11「新玩法」在預售期間付訂金、售賣期進行結帳，即可獲得優惠之餘，像在首波售賣期的3日前結帳，最快雙11前即可取貨，而第2波將為4日到10日的預售期、雙11當天為結帳日，售賣期最高享逾2倍膨脹驚喜倍數，雙11前每天中午還能搶Visa卡的限量免3%手續費優惠券，雙11前買滿300元再周周抽最高8萬元購物金，3日前及雙11當天結帳更有「跨店滿減」疊加優惠。
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