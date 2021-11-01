PChome網路家庭執行長暨總經理蔡凱文表示，雙11購物節已開出第一波紅盤，而且今（1日）0點活動開跑後，14小時內業績就比去年同期成長1.5倍。（PChome提供）

終於正式踏入11月，也代表電商的雙11戰火正式開打，PChome 24h購物今（1日）就正式宣布22日前將火力全開，即日起祭出精選超過500萬種商品，天天1折起狂降破億、還有超值驚喜福箱開賣優惠以外，9日前每晚8點半還有直播節目，推出超殺價格、現抵折價券及獨家優惠組，10日晚上再舉行「PChome 雙11演唱會」，同步祭多款限時優惠夢幻逸品，而PChome網路家庭執行長暨總經理蔡凱文就表示，雙11購物節已開出第一波紅盤，而且今天凌晨0時活動開跑後，14小時內業績就比去年同期成長1.5倍，可見消費者已摩拳擦掌等待雙11當天的超殺優惠。

PChome 24h購物的「你就是我的V1111P」，即日起祭出精選超過500萬種商品，天天1折起狂降破億優惠。（PChome提供）

另22日前買品牌周商品即抽百萬購屋贊助金、玩「幣勝遊戲場」再有機會得到總值11萬1111P幣，加碼抽任天堂Switch OLED、三星 65吋4K HDR智慧連網液晶等大獎，30日前於APP單筆消費490元再登記抽三星Galaxy Fold3 5G、Galaxy Watch4 Classic 46mm、Galaxy Buds2等禮物，另全站消費累積滿1萬1111元，即抽由PChome全買單的蘭嶼、綠島3日遊體驗，完成後更可獲由台東縣政府頒發的島主證明。

2021天貓雙11驚喜預售期正式啟動，天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟宣布驚喜預售期間祭出獨家四重優惠。（天貓淘寶提供）

天貓淘寶海外台灣站今年也特別把跨境家具的商品體驗，首延伸到線下實體空間，與淘家集運於6日起在台北推出「淘家HOME mini體驗店」，另外更推出雙11「新玩法」在預售期間付訂金、售賣期進行結帳，即可獲得優惠之餘，像在首波售賣期的3日前結帳，最快雙11前即可取貨，而第2波將為4日到10日的預售期、雙11當天為結帳日，售賣期最高享逾2倍膨脹驚喜倍數，雙11前每天中午還能搶Visa卡的限量免3%手續費優惠券，雙11前買滿300元再周周抽最高8萬元購物金，3日前及雙11當天結帳更有「跨店滿減」疊加優惠。