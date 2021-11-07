肯德基上校雞塊分享盒，原價179元特價只要11元。（肯德基提供）

點購大杯摩斯MOS Café系列，送澳式黑咖啡半價優惠券。（摩斯漢堡提供）

蝦皮推出「麥當勞蛋捲冰淇淋即享券」限量價只要1元。（麥當勞提供）

業者加入雙11光棍節購物潮，如首度推出遠離肉慾的無肉漢堡，搶搭單身節話題；20塊的雞塊分享盒原價179元，下殺不到1折只要1元，還有1元蛋捲冰淇淋限時搶等超殺折扣。

漢堡王祭新招推出「光棍堡」，響應無肉慾的光棍單身節，由芝麻麵包，包夾美乃滋、獨門BBQ醬、薯條組成，完全沒有肉慾誘惑，也是品牌首度打造的「鍋邊素無肉漢堡」，單點71元、套餐111元，11月9日起至22日期間限定。

肯德基旗下App「PK隨饗券」雙11推出獨家優惠，11月9日至11月11日限時3天，於每日3個限定時段（10:00、15:00、20:00）線上開搶超人氣商品，提供11元、111元、1111元優惠方案，每時段限量200組，11元方案包括20塊上校雞塊分享盒（不到1折）、111元方案包括開心雞省雙享餐（36折）等。

摩斯漢堡即起至11月30日推出多重優惠，購買任MOS Cafe品項，登錄發票可抽100杯澳式黑咖啡（10名）；上午10點半後點購大杯MOS Cafe系列，送澳式黑咖啡半價優惠券乙張，原價65元，優惠價每杯33元；使用MOS Order App訂餐，早餐套餐飲品加10元可升級大摩斯咖啡等。

另蝦皮購物推出「麥當勞蛋捲冰淇淋即享券」限量價只要1元；而麥當勞App也將於1111當天，推出「一日限定刮刮樂－薯條積分隨你刮」，品項包括「大薯買1送1」優惠券等熱門選擇。