台東縣府推出在台東消費滿500元，上活動網站登錄發票或收據即可參加抽獎，有機會抽中iPhone 13 pro、GOGORO、最大獎油電汽車等。（蔡旻妤攝）

台東縣府推出在台東消費滿500元，上活動網站登錄發票或收據即可參加抽獎，有機會抽中iPhone 13 pro、GOGORO、最大獎油電汽車等。（蔡旻妤攝）

為刺激疫後觀光旅遊與在地消費，台東縣府推出消費滿500元，上活動網站登錄發票或收據即可參加抽獎，有機會抽中iPhone 13 pro、GOGORO、最大獎油電汽車等，活動至2021年2月底；饒慶鈴表示，「愛購台東」今年結合店家優惠促銷，要讓民眾玩得盡興、買得開心。

饒慶鈴說，「愛購台東」今年已是第2年推出，去年一推出就創造熱烈迴響；由於消費金額達500元即可抽獎，門檻不高，不限次數，就是希望鼓勵大家來台東玩之外，也為民眾製造驚喜，大家來到台東旅遊可以帶回滿滿的回憶，和滿滿的伴手禮。

縣府財政及經濟發展處長章正文說明，愛購台東I GO TAITUNG消費季活動為期4個月，民眾只要在台東縣內店家消費（即稅籍登記在台東之店家）並取得統一發票、或參與此活動且免用統一發票之店家取得收據，上愛購台東活動網站登錄即可取得抽獎資格。

章正文表示，凡至活動配合的「特約店家」消費，累計金額將3倍計算，並搭配主題月活動，於特定商圈或區域的店家消費，累計金額更是5倍計算，可加速累積金額及抽獎序號，中獎機率更大。

另外，鼓勵民眾使用雲端發票，只要綁定雲端發票載具，系統自動匯入消費資訊，即可輕鬆參與抽獎活動。此抽獎活動登錄金額採累計制度，每滿500元就可得到1組抽獎序號，於活動期間都可再享有4次參加抽獎機會。相關活動訊息請上愛購台東網站（igotaitung2021.com）或臉書粉絲專頁查詢（https：／／www.facebook.com／igotaitung）。