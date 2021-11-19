台東市鯉魚山公園是民眾晨昏運動的好去處，卻遭民眾棄置垃圾，嚴重影響環境衛生。（蔡旻妤攝）

台東市鯉魚山公園是民眾晨昏運動的好去處，卻遭民眾棄置垃圾，嚴重影響環境衛生。（蔡旻妤攝）

台東鯉魚山公園頻遭民眾丟棄垃圾，嚴重影響環境衛生及景觀；台東縣環保局為遏止這類行為，採科技執法錄像取締；同時籲民眾發揮公德心，一同愛護環境，若違規者可處1200元至6000元。據了解，取締迄今已開罰9件，罰鍰累計1萬2000元。

環保局指出，少數民眾恐怕垃圾留置家中發臭，常利用夜間、清晨等人潮較少的時間，將垃圾隨意丟棄在路邊、空地或人煙稀少的地方，容易引發破窗效應，越丟越多，造成環境髒亂、發臭、蒼蠅孳生等問題。據了解，迄今開罰共9件，其中1件棄置廢棄物數量較多，開罰2400元，其餘8件各開罰1200元。

鯉魚山公園鄰近台東縣立體育場、鐵花村等，是台東市著名的休閒遊憩場所，周邊交通發達，因視野良好可遠眺市區街景，成許多台東鄉親晨昏前往運動、休閒遊憩的休閒勝地。但是長期以來卻因為民眾棄置垃圾，不僅造成環境髒亂，更引來觀感不佳的負面評價。

台東縣政府表示，垃圾不落地政策自1998年實施至今已20多年，每當民眾聽到的音樂響起，都能配合將垃圾交給垃圾車清運；然而，卻有少數缺乏公德心的民眾，將家裡的垃圾隨意丟棄在路邊、空地或人煙稀少的地方，造成環境髒亂，讓辛苦的清潔隊員在忙碌之餘，還得額外空出時間進行清理，增加隊員的負擔。

環保局為遏止汙染行為，已不定期架設縮時攝影機錄像，善用科技執法，來揪出違規的行為人，並可依據廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰，希望民眾發揮公德心，不要任意棄置垃圾，共同維護環境整潔。