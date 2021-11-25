PChome 24h購物看準年末購物潮，特別在29日前祭「超強黑五」活動，限時全站下殺17折起、千大品牌享超高回饋，天天限時特賣、全站單筆消費滿555元以上即登記抽訂單500%P幣回饋，另外還有品牌旗艦館聯合鉅獻「最低3折起」活動，30日前刷指定卡單筆消費滿萬元享最高23%回饋、十大行動支付最高回饋30%、花旗PChome Prime聯名卡最高回饋30%、Pi 拍錢包綁定Pi卡筆筆5%回饋無上限。

PChome 24h購物推出Lenovo Gaming 3 15.6吋電競筆電下殺，「超強黑五」全市場最殺價2萬4990元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物推出DOCTOR AIR 3D眼部按摩器下殺，26日當天限時狂降5折，寵愛價1990元。（PChome 24h購物提供）

另外PChome 24h購物更推出「黑色專區」祭各大3C品牌、運動品牌下殺優惠，包括獨家現貨開賣的AVITA MAGUS 14 筆電限時瘋搶價8599元、還有美國iRobot Roomba e5掃地機+Braava Jet 240擦地機組合限時價1萬2900元等優惠，26日當天小米液晶顯示器50型~65型激殺1萬3999元起，且Apple 、小米、POCO三大品牌更於下午2點到5點限時3小時，加碼消費滿1元再送限量5%P幣。