「雙11」購物節又到了，網路集中促銷活動在即，大陸市場監管總局向全大陸網路平台企業和各地市場監管部門下發《關於規範「雙11」網路促銷經營活動的工作提示》，明定禁止採取「先提價後打折」等8個方面《工作提示》。

《工作提示》主要包括8個方面內容：

一是嚴格落實主體責任。在促銷期間，要把好平台准入關，落實審查核驗義務，督促平台內經營者亮照、亮證、亮標經營。

二是嚴格規範促銷行為。要提高促銷行為的公開化和透明度，禁止採取「先提價後打折」、虛構原價、不履行價格承諾等違法方式開展促銷。

三是嚴格規範廣告發布行為。提升廣告審核水準，杜絕虛假宣傳、低俗廣告，有效攔截虛假違法廣告。

四是嚴格禁止不正當競爭行為。不得透過排除、限制競爭及妨礙、破壞其他經營者合法提供的網路產品或者服務等開展促銷。防止虛假交易、刷單炒信、虛假評價等不正當競爭違法行為發生。

五是嚴格防範經營假冒偽劣商品行為。嚴格執行問題商品處置規則，對銷售假冒偽劣商品及其經營者及時採取禁限措施，加強智慧財產權保護。

六是嚴格禁止銷售違法違禁商品。展開資訊發佈審核和即時巡查，做好違法違禁商品清查，及時下架或刪除違法違規產品連結。

七是妥善化解網路消費糾紛。完善高效、便捷的投訴受理、處理和回饋機制，暢通消費者投訴舉報通道，及時受理、高效處理投訴舉報，積極協助消費者維護合法權益。

八是強化政企溝通協作。要積極配合監管部門依法查處平台內經營者相關違法違規行為，形成平台自治與政府監管的良性互動，共同引導平台內經營者提高守法經營意識。

市場監管部門提示，「雙11」期間，消費者應當理性消費，同時提高維權意識，遇到侵權行為應當及時向平台企業或市場監管部門投訴舉報。